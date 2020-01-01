 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Челябинск: новости дня


Главная

15:37 | 17.01.2020

Челябинский депутат поддержал снижение налога на плодово-ягодную продукцию

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поддержал снижение налога на добавленную стоимость, которое коснется плодово-ягодной продукции и саженцев. Инициатором инициативы стал челябинский губернатор Алексей Текслер.

Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс, их утвердил президент РФ Владимир Путин. По словам Литовченко, снижение налога станет важным фактором для экономического подъема отрасли, привлечения инвестиций, а также обеспечения населения собственной плодовоовощной продукцией.

Анатолий Литовченко привел в пример предприятие «Сад и огород», которое больше известно по торговой марке «Сады России». Это– крупнейший в стране селекционный центр. Ранее оно платило единый сельхозналог, однако с 2019 года вынуждено было перейти на НДС. Это поставило научно-производственное объединение на грань выживания.

– Вместе с региональным Минсельхозом подготовили экономическое обоснование для снижения налога, в отстаивании прав наших аграриев дошли до министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Доказывали, что 10-процентный НДС на плодово-ягодную продукцию приведет к ее удешевлению, добавит ресурсов на науку, позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству, - рассказал Литовченко.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:02 | 17.01.2020
На выходных свердловчан ожидает небольшое похолодание

18:46 | 17.01.2020
На севере Свердловской области бывшего полицейского будут судить за ловлю рыбы сетями

18:34 | 17.01.2020
В этом году в Лысьве появится образовательный квартал для детей от 1,5 до 18 лет

18:30 | 17.01.2020
Дорожный мост в Чусовом начнут ремонтировать весной этого года

18:22 | 17.01.2020
В 2020 году в пермских лесах появятся новые комплексные места отдыха и экологические тропы

18:09 | 17.01.2020
В Екатеринбурге сотрудники МЧС продолжают проверять проруби перед Крещением

17:57 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области пообещал решить вопрос с уралмашевской тлеющей свалкой

17:36 | 17.01.2020
В Тавде снесут заброшенный дом, в котором погиб человек

17:17 | 17.01.2020
Прокуратура Свердловской области требует передачи в бюджет Каменска-Уральского всей взятки экс-мэра

16:53 | 17.01.2020
В Нижнем Тагиле начались поиски женщины, пропавшей полгода назад

16:45 | 17.01.2020
Минтербезопасности напоминает прикамцам о мерах предосторожности во время крещенских купаний

16:34 | 17.01.2020
Южноуральский депутат прокомментировал Послание президента

16:28 | 17.01.2020
В Краснотурьинске предприятие оштрафовали за прием на работу экс-начальника колонии

16:21 | 17.01.2020
Игорь Сапко направил во фракцию «Единой России» в Госдуме предложения по реализации Послания президента РФ

16:15 | 17.01.2020
После аномального потепления Пермь ждут ночные заморозки

16:06 | 17.01.2020
Куйвашев рассказал, сколько будет выделено из бюджета на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

15:48 | 17.01.2020
Прокуратура продолжает борьбу с отходами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

15:37 | 17.01.2020
Челябинский депутат поддержал снижение налога на плодово-ягодную продукцию

15:23 | 17.01.2020
Теплая погода разрушила ледовый городок в Екатеринбурге

15:14 | 17.01.2020
В Свердловской области 13 подростков отравились снюсом: врачи трубят тревогу

14:48 | 17.01.2020
В Екатеринбурге осудили мигрантов, убивших бизнесмена ради кражи домашнего скота

14:32 | 17.01.2020
С горем пополам: громкое «лесное» дело на Урале добралось до суда с заниженным ущербом

14:22 | 17.01.2020
Депутаты Пермской гордумы подключились к проверкам качества уборки дорог и дворов от снега

14:17 | 17.01.2020
Свердловское УФАС продолжает борьбу с СМС-спамерами

13:58 | 17.01.2020
Водитель Subaru, сбивший девушку на Ильича в Екатеринбурге, прошел экспертизу там же, где и виновник аварии на Малышева?

13:37 | 17.01.2020
Свердловский СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтрактов

13:12 | 17.01.2020
В Свердловской области разыскивают пенсионерку, пропавшую пять дней назад

13:08 | 17.01.2020
Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей

13:03 | 17.01.2020
В связи с потеплением в Перми изменен режим работы купелей

12:55 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области во время пресс-конференции вступился за журналистов

12:35 | 17.01.2020
В Прикамье начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник

12:35 | 17.01.2020
На Урале нашли полукилограммовый изумруд

12:28 | 17.01.2020
Аномально теплая погода внесла коррективы в работу пермских катков, горки для сноутюбинга и ледового городка

12:20 | 17.01.2020
Погода в выходные будет переменчивой

12:17 | 17.01.2020
Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» рассмотрит екатеринбургский суд

12:13 | 17.01.2020
В Екатеринбурге началась пресс-конференция губернатора Свердловской области





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 