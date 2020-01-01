Челябинский депутат поддержал снижение налога на плодово-ягодную продукцию

15:37 | 17.01.2020

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поддержал снижение налога на добавленную стоимость, которое коснется плодово-ягодной продукции и саженцев. Инициатором инициативы стал челябинский губернатор Алексей Текслер.



Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс, их утвердил президент РФ Владимир Путин. По словам Литовченко, снижение налога станет важным фактором для экономического подъема отрасли, привлечения инвестиций, а также обеспечения населения собственной плодовоовощной продукцией.



Анатолий Литовченко привел в пример предприятие «Сад и огород», которое больше известно по торговой марке «Сады России». Это– крупнейший в стране селекционный центр. Ранее оно платило единый сельхозналог, однако с 2019 года вынуждено было перейти на НДС. Это поставило научно-производственное объединение на грань выживания.



– Вместе с региональным Минсельхозом подготовили экономическое обоснование для снижения налога, в отстаивании прав наших аграриев дошли до министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Доказывали, что 10-процентный НДС на плодово-ягодную продукцию приведет к ее удешевлению, добавит ресурсов на науку, позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству, - рассказал Литовченко.

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