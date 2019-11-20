Троицкой станции распределения газа нужна модернизация

16:41 | 13.01.2020

Газификация Октябрьского и Троицкого районов Челябинской области была остановлена из-за нехватки мощностей Троицкой газораспределительной станции. Решением этой проблемы занялись различные государственные структуры, в том числе и региональное правительство.



Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. По его словам, из-за нехватки газа невозможно подключение к газораспределительным системам новых потребителей. Троицкую ГРС необходимо модернизировать для существенного увеличения её мощности. Станция находится в ведении «Газпрома», и компания не планировала заниматься её модернизацией. Это нецелесообразно по экономическим причинам, поскольку реализацией газа в области занимается совершенно другой поставщик, компания «Новатэк». Парламентарий подчеркнул, что к решению этой проблемы привлечен целый ряд структур: «Задействованы все ведомства на уровне первых руководителей: председатель комитета Госдумы по энергетике Завальный П.Н., правительство Челябинской области, ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Сегодня встречался с вице-губернатором Сергеем Шалем. Он проинформировал, что уже сделано, и какие варианты предлагают власти».



Только в Октябрьском районе газификацией ещё не охвачены 44 деревни и поселка. Из них более половины могут быть подключены к газопроводу, который идет от злополучной Троицкой станции. Газификация области была объявлена губернатором Алексеем Текслером стратегическим направлением по развитию области. Для этого был объявлен перезапуск программы газификации.

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