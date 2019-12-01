Студент и преподаватель в связке: эксперты и сотрудники РУМЦ ЧелГУ обсудили методики обучения студентов с инвалидностью

15:01 | 25.12.2019

В Челябинске состоялись профессионально-общественные обсуждения методических документов, регламентирующих обучение инвалидов в вузах. Разработаны эти методики в 2019 году сетью ресурсных центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российской Федерации. Такие обсуждения сейчас проходят по всей стране. На Южном Урале дискуссионной базой стал Челябинский государственный университет.



В мероприятии очно и в онлайн-режиме приняли участие около ста человек. Среди них: проректоры вузов, курирующие вопросы обучения и сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ из Челябинской, Свердловской и Курганской областей, руководители и специалисты профильных структурных подразделений, руководители и члены региональных общественных организаций инвалидов, эксперты научного сообщества.



Они рассмотрели: требования и методические рекомендации к разработке адаптированных основных профессиональных образовательных программ и учебно-методических материалов с учётом «универсального дизайна», условия доступности объектов и предоставляемых услуг при получении инвалидами высшего образования, а также параметры и методику оценки доступности вузов для обучающихся с инвалидностью.



Особое внимание на встрече уделили требованиям и методическим рекомендациям к разработке образовательных программ с учётом «универсального дизайна». В их создании участвовали сотрудники РУМЦ ЧелГУ: необходимые документы к адаптированным программам ещё в 2014–2015 годах сделал авторский коллектив под руководством профессора Елены Мартыновой и сегодня эти наработки успешно используются в практике вузов страны.



«Замечательно, что есть три категории программ: универсальные, где студенты с инвалидностью занимаются вместе со всеми, специальные для группы ребят с одной нозологией и индивидуальные, разработанные под конкретного студента. Но всё же в методических рекомендациях пока плохо прослеживается тесное взаимодействие студентов и преподавателя, – комментирует председатель Челябинской областной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» Елена Куртеева. – При любом заболевании или нарушении восприятия не хочется исключать возможность общения с преподавателем, что касается не только лекционных занятий. Определённую,



не менее значимую роль в формировании будущего специалиста играет именно межличностная коммуникация».



Мнение Елены Куртеевой поддержали председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Евгений Безруков и директор института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ Александр Дёмин.



«Работая со студентами, имеющими ограничения по здоровью, педагогам нужно выбирать индивидуальный подход, – говорит Александр Дёмин. – Уже мало просто попросить обучающихся посмотреть на слайд. Здесь начинается серьёзная работа профессорско-преподавательского состава. Как прокомментировать информацию на экране, чтобы она была максимально доступной».



«Ключевое понятие разработанных методик – это универсальный дизайн, – заключила директор РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова. – Качество и доступность образования определяется не тем, что мы что-то делаем отдельно для студентов с инвалидностью, а то, что мы разрабатываем такой образовательный контент, который могут воспринимать люди с разными нарушениями здоровья, используя ассистивные технологии и технические средства. Мы понимаем, что полностью создать отдельный образовательный контент очень сложно. Учебная информация меняется в некоторых дисциплинах каждый семестр, поэтому рассматриваемые документы – это попытка собрать все особенности и условия восприятия учебной информации студентами с разными нарушениями здоровья».



Собранные ресурсным центром ЧелГУ по итогам встречи предложения и замечания будут учтены разработчиками при доработке методических документов.

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