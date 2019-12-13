Полтысячи бизнесменов собрались на балу в Челябинске

17:54 | 17.12.2019

В Челябинске прошел предновогодний бал для предпринимателей, собравший около пятисот человек. Они танцевали, смотрели спектакль, и просто общались между собой в неформальной обстановке.



Спектакль, показанный во время бала, тоже можно отнести к бизнес-мероприятиям, поскольку его тема – успех и ошибки в бизнесе. Главную роль в спектакле «Эгоист» сыграл Владимир Маринович, не понаслышке знакомый с этой сферой жизни. Сам он добился успеха в предпринимательской деятельности, стал миллионером. Теперь в качестве эксперта готов давать советы начинающим, иногда даже в такой форме, с театральной сцены. Также во время праздника состоялось подведение итогов четвертого сезона реалити-шоу «Просто бизнес». Из пяти финалистов был выбран один победитель, а призом для него стали инвестиции в его бизнес.



Организатором бала выступил Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». Его генеральный директор Артур Юсупов так охарактеризовал этот праздник: «В этом году мы провели около 300 образовательных мероприятий, которые посетили более 11 тысяч человек. Бал предпринимателей – это наше самое легкое, самое праздничное мероприятие».



Работа Фонда «Территория Бизнеса» ведется в рамках выполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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