Челябинск: новости дня
16:31 | 13.12.2019
В Челябинск за контрактами приехали азербайджанские бизнесмены
По итогам переговоров, которые длились первую половину дня, был составлен список наиболее интересных для посещения иностранцами предприятий. Зарубежные гости с большим интересом выслушивали рассказ челябинцев о производимых товарах. Отмечается, что наибольшее любопытство вызвал челябинский металл, поскольку его стоимость в Азербайджане очень высока. Челябинские бизнесмены с удовольствием воспользовались возможностью выхода на внешний рынок. Генеральный директор предприятия «Бурагрегат», выпускающего строительную технику и буровое оборудование, Константин Бухарин так отозвался о переговорах: «Расширение географии продаж очень важно для нас. Предприниматель – он же от слова «предпринимать». Вот мы и предпринимаем, посещаем встречи. Если нет амбиций, то бизнес несостоятелен. По итогам этой встречи планирую подписать контракт».
Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта «Территории Бизнеса». Руководитель Центра Юлия Барышева заявила, что результатом встреч должно стать заключение нескольких контрактов. Подобные мероприятия проводятся ежемесячно, с представителями различных стран. Они проходят как в Челябинске, так и на выезде, за рубежом.Бизнес-миссия организована в целях достижения наилучших показателей в программе «Международная кооперация и экспорт». Работа Фонда развития предпринимательства в Челябинской области «Территория Бизнеса» ведется в рамках осуществления национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
© «Вечерние ведомости»
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