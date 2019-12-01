Уральский спорткомплекс признали лучшим спортивным объектом страны

17:55 | 12.12.2019

Академия единоборств, построенная в Екатеринбурге Русской медной компанией, была признана лучшим спортивным объектом страны по спортивному оснащению. Такую оценку она получила от национальной премии в области спортивного бизнеса Bispo Awards.



Конкурентами Академии в конкурсе стали 117 проектов. Из всех них на первом этапе эксперты сформировали шорт-лист. На втором этапе каждый проект проходил очную защиту, где жюри детально разбирали и оценивали его. Изначально Академия единоборств была представлена в двух номинациях, но победу она одержала в одной – «Лучший проект по оснащению спортивных объектов». Во второй номинации, «Лучший проект по строительству», лучшим признали московский Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Главный редактор журнала «Спорт-инжиниринг» Светлана Архипова, вручавшая премию, высказалась так: «Очень заслуженная награда. История редко бывает такой счастливой. Инвестор повел себя очень ответственно, это эталонный пример. Когда все так будут делать, тогда у нас все сооружения будут действительно мирового уровня».



Академия единоборств РМК состоит из двух частей: тренировочной, и многофункциональной арены для состязаний. За полтора года, которые она ведет свою работу, её посетило множество именитых спортсменов. Среди них – Сергей Ковалев, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

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