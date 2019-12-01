Юридический диктант написали 2,5 тысячи южноуральцев

15:53 | 12.12.2019

Больше 2,5 тысячи человек в Челябинской области приняли участие в написании юридического диктанта. Акция проходила в регионе с 3 по 10 декабря.



Как отметили в Челябинском региональном отделении Ассоциации юристов России, участие в написании диктанта приняли сотрудники многих управлений и ведомств, включая региональные управления Росреестра, министерства юстиции, преподаватели и студенты вузов, учащиеся некоторых школ Челябинска и других городов Южного Урала.



Диктант носил не только проверочный, но и обучающий характер: на электронную почту, указанную каждым участником при регистрации, пришла ссылка, нажав на которую, можно увидеть как свои ответы на заданные вопросы, так и правильные варианты.



На портале юрдиктант.рф все желающие при помощи тестирования могли проверить свои знания в правовой сфере. В день очного написания диктанта, 6 декабря, основной площадкой стала Челябинская областная универсальная научная библиотека. Работали площадки в вузах – как в Челябинске, так и в Миассе, Троицке и других городах.

© «Вечерние ведомости»