Прокуратура установила причины коммунальной аварии в Челябинске (ВВ)

14:16 | 12.12.2019

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко

В октябре в Челябинске произошла крупная коммунальная авария, которая оставила без горячей воды и отопления 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома, 17 социальных объектов.



В причинах аварии разобралась прокуратура. Гражданам причинен материальный ущерб, возмещение которого находится под контролем депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко.



«Около десятка многоквартирных домов при этом затопило кипятком: вода лилась с пятого на первый этаж по квартирам и подъездам на протяжении нескольких часов. Больше всего пострадали дома на улице Гагарина, где живут в основном пенсионеры, которые ночью тщетно пытались спасти от потопа свое имущество», - сказал Анатолий Литовченко.



Прокуратура установила, что причиной повреждения тепловых сетей АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания–Челябинск» стало «резкое скачкообразное изменение давления в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей (гидроудар), вызванное, предположительно, воздействием третьих лиц на затвор». Возбуждено уголовное дело.



В страховую организацию за возмещением причиненного ущерба обратились 18 человек. Списки постоянно пополняются. Анатолий Литовченко пояснил, что основанием для денежных выплат является акт об обстоятельствах аварии, заявление от потерпевшего, а также предоставление им документов, подтверждающих причинение вреда. При возникновении проблем с выплатами депутат предложил обращаться в его приемную.



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