Челябинск: новости дня
11:35 | 12.12.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Строительство новой кислородной станции завершила УГМК на Челябинском цинковом заводе
Символическую кнопку запуска нажали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.
«Объект действительно важный и нужный для предприятия, для его технологии. Мы все знаем, что кислород используется для производственных нужд. Сегодня мы с вами присутствуем на открытии кислородной станции, которая позволит производству не зависеть от внешних обстоятельств, - сказал Алексей Текслер. - Когда мы говорим о современном предприятии – мы говорим об экологической ответственности. Здесь мы видим новое современное оборудование. Оно позволяет нам рассчитывать на то, что система будет работать без сбоев и весь производственный процесс будет оптимальным».
Вопрос о необходимости кислородной станции возник еще в 1995 году, но реализация этого важного для предприятия проекта стала возможной лишь после вхождения ЧЦЗ в состав Уральской горно-металлургической компании. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил всех с этим событием.
«Много поколений инженеров мечтали об этом событии, и наконец оно сбылось. Можно долго говорить о необходимости такого объекта для предприятия, главное, что мы взяли и реализовали этот проект всего за один год и четыре месяца. В перспективе завод будет еще экологичнее и чище», – сказал глава УГМК.
Директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт, в свою очередь, поблагодарил УГМК и правительство области за доверие и конструктивное взаимодействие в ходе реализации проекта, отметил слаженность работы подрядчиков и коллектива.
«Большое спасибо всему коллективу, который сработал профессионально, оперативно и очень грамотно – в лучших традициях Челябинского цинкового завода. Это только переходная точка в нашем развитии, мы будем двигаться дальше», – сказал руководитель предприятия.
Новое оборудование работает по технологии вакуумной коротко-цикловой адсорбции, основанной на селективном разделении азота, углекислого газа, влаги на твердых молекулярных ситах при изменении давления подачи атмосферного воздуха. То есть все примеси из воздуха поглощаются, а очищенный кислород поступает в производство. Такой режим обеспечивает наилучший уровень извлечения и высокую чистоту продукта, максимальную эффективность и экономическую выгоду.
Кроме того, объект призван обеспечить энергетическую безопасность производства. Старый кислородопровод находится в эксплуатации более 40 лет, имеет протяженность 11,3 км, проходит по территории сторонних организаций и города. Вблизи кислородопровода ведется интенсивное строительство, что может привести к его повреждению, а так как трасса проходит по труднодоступным участкам, это увеличивает сроки проведения аварийных ремонтов. Запуск новой станции позволяет избежать всех перечисленных потенциально опасных ситуаций.
Стоит отметить, что общий объём инвестиций в строительство новой кислородной станции составил 1,7 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
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