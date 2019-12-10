Благоустройство карабашской Аллеи ветеранов начнут уже в следующем году

15:27 | 11.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту благоустройства Аллеи ветеранов в Карабаше. Благодаря этому уже в 2020 году начнутся работы по осуществлению этого проекта.



Аллея ветеранов в Карабаше – единственный сквер на весь центр города. Из-за этого горожане очень трепетно отнеслись к его возможному изменению. Именно поэтому Русская медная компания, которая заказала этот проект профессиональным архитекторам и социологам, сразу запланировала учет общественного мнения по поводу готовящегося благоустройства. Полгода длились работы по выработке наилучшего решения, и когда проект был выполнен – он устроил всех. Аллея ветеранов будет увязана в единый комплекс с Центральной площадью и одной из основных городских магистралей – улицей Металлургов. Все они войдут в систему современных и комфортных общественных пространств города. Строительство Аллеи будет проводиться за счет федерального бюджета, поскольку ещё весной этого года проект сумел победить в конкурсе Минстроя России.



Проект по созданию Центральной площади в Карабаше также был профинансирован руководством РМК. Он вышел в финал федерального конкурса проектов по благоустройству малых городов, но не сумел одержать победу. Деньги на строительство в итоге выделило правительство Челябинской области.



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