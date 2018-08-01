Челябинск: новости дня
16:27 | 2.12.2019
В Златоусте оформление медстраховки станет удобнее и комфортнее
На открытии присутствовали заместитель председателя совета депутатов Сафиев Марат Сагитович, директор Златоустовского территориального фонда Дронов Игорь Николаевич, заместитель директора территориального фонда Степанюк Наталья Евгеньевна, председатель совета ветеранов Ветошкина Людмила Ивановна и другие.
«Жители города уже пользуются услугами компании «Альфастрахование-ОМС», а теперь у компании появился новый, удобно расположенный в центре города офис. Безусловно, у людей много вопросов по медицинскому обслуживанию. Все их можно будет задать страховым представителям в этом офисе. Я думаю, это еще один важный шаг в медицинском обслуживании жителей города». – комментируетзаместитель председателя совета депутатов Златоуста Сафиев Марат Сагитович.
После торжественной церемонии офисоткрылся для всех граждан. Первые посетители, подавшие документы на оформление полиса в обновленном офисе, получатприятный сюрпризот компании.
«Наша компания уже больше 25 лет работает над повышением доступности и качества страховых медицинских услуг для жителей России. Сегодня мы открываем новый, 72 по счету офис на территории Челябинской области.Теперь жители Златоуста и близлежащих населенных пунктов могут обратиться за оформлением полиса ОМС в новый, удобный и современный офис в самом центре города. — Рассказывает директор Челябинского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Яна Коноваленко. —Кроме того, открытие офиса способствует обеспечению защиты прав и законных интересов граждан Челябинской области на доступную и качественную медицинскую помощь, повышение уровня информированности населения о возможностях системы обязательного медицинского страхования.»
В удобном и современном офисе жители Златоуста и близлежащих населенных пунктов смогут оформить и получить страховой полис ОМС. Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00 в офисе компании будут работать страховые представители. Их ззадача— защищать права и законные интересы граждан, связанные с получением бесплатной медицинской помощи.
Страховые представители:
● подробно расскажут обо всех возможностях, которые дает гражданину полис ОМС,
● организуют экспертизу уже оказанной медицинской помощи,
● урегулируют спорные вопросы между пациентом и медицинской организацией — например, добьются проведения бесплатной операции или помогут вернуть деньги, незаконно взятые за услугу, которая полагается бесплатно по полису ОМС.
Открытие нового современного офиса — вклад в защиту прав и законных интересов граждан Челябинской области. Расширяя географию присутствия в регионе, компания делает все, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому человеку.
© «Вечерние ведомости»
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