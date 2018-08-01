В Златоусте оформление медстраховки станет удобнее и комфортнее

16:27 | 2.12.2019

Торжественное открытие нового офиса компании «Альфастрахование-ОМС» состоялось по адресу: проспект Гагарина, 3-й микрорайон, 35.



На открытии присутствовали заместитель председателя совета депутатов Сафиев Марат Сагитович, директор Златоустовского территориального фонда Дронов Игорь Николаевич, заместитель директора территориального фонда Степанюк Наталья Евгеньевна, председатель совета ветеранов Ветошкина Людмила Ивановна и другие.



«Жители города уже пользуются услугами компании «Альфастрахование-ОМС», а теперь у компании появился новый, удобно расположенный в центре города офис. Безусловно, у людей много вопросов по медицинскому обслуживанию. Все их можно будет задать страховым представителям в этом офисе. Я думаю, это еще один важный шаг в медицинском обслуживании жителей города». – комментируетзаместитель председателя совета депутатов Златоуста Сафиев Марат Сагитович.



После торжественной церемонии офисоткрылся для всех граждан. Первые посетители, подавшие документы на оформление полиса в обновленном офисе, получатприятный сюрпризот компании.



«Наша компания уже больше 25 лет работает над повышением доступности и качества страховых медицинских услуг для жителей России. Сегодня мы открываем новый, 72 по счету офис на территории Челябинской области.Теперь жители Златоуста и близлежащих населенных пунктов могут обратиться за оформлением полиса ОМС в новый, удобный и современный офис в самом центре города. — Рассказывает директор Челябинского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Яна Коноваленко. —Кроме того, открытие офиса способствует обеспечению защиты прав и законных интересов граждан Челябинской области на доступную и качественную медицинскую помощь, повышение уровня информированности населения о возможностях системы обязательного медицинского страхования.»



В удобном и современном офисе жители Златоуста и близлежащих населенных пунктов смогут оформить и получить страховой полис ОМС. Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00 в офисе компании будут работать страховые представители. Их ззадача— защищать права и законные интересы граждан, связанные с получением бесплатной медицинской помощи.



Страховые представители:



● подробно расскажут обо всех возможностях, которые дает гражданину полис ОМС,



● организуют экспертизу уже оказанной медицинской помощи,



● урегулируют спорные вопросы между пациентом и медицинской организацией — например, добьются проведения бесплатной операции или помогут вернуть деньги, незаконно взятые за услугу, которая полагается бесплатно по полису ОМС.



Открытие нового современного офиса — вклад в защиту прав и законных интересов граждан Челябинской области. Расширяя географию присутствия в регионе, компания делает все, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому человеку.

© «Вечерние ведомости»