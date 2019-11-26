Депутат Госдумы поздравил южноуральскую радиостанцию

15:41 | 27.11.2019

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Компании «Радио России – Южный Урал» исполнилось 90 лет. С этой знаменательной датой её поздравил депутат Госдумы Анатолий Литовченко.



В своей поздравительной речи парламентарий признался, что привык к этой радиостанции с детства. Он рассказал о том, как прислушивался к приемнику зимой, ожидая информации об отмене занятий из-за сильных морозов. По словам народного избранника, с запуском этой радиостанции для города началась новая эра, информационная. И с ней вместе появился особый ритм жизни.



В своих поздравлениях коллективу Анатолий Литовченко указал доверительность и вдумчивость, звучащие в эфире. «Чтобы на частотах жизни вашего коллектива не было никаких помех, чтобы всегда передавались только хорошие новости», - пожелал депутат.



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