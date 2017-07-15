Депутат Госдумы поможет южноуральцам с газом и транспортом

18:25 | 26.11.2019

Жители Челябинской области побывали на личном приеме у депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко. Они пожаловались на проблемы с газификацией, работой транспорта, проблемой с бездомными животными.



Жители села Александровка Еткульского района рассказали, что 12 лет назад сдали по 2,5 тысячи рублей на проект газификации, но проведения газа так и не дождались. К 2019 году газифицирована только одна улица. Никаких договоров людям не выдали, только странные бумажки с печатью «оплачено».



- Я предложил вызвать на место представителя «Коркиномежрайгаза», чтобы он определил, сколько домов попадает в зону подключения – до поселка газ ведь все-таки дошел. Жители напишут заявления, оплатят работы. Следом можно будет подключать и другие дома, - отмечает депутат.



В обращении жителя поселка Октябрьский Копейского городского округа говорилось о необходимости срочного ремонта школьного спортивного комплекса. Он в аварийном состоянии, особое беспокойство вызывает грозящая вот-вот обрушиться крыша. Объект принадлежал местной птицефабрике, но теперь его передали муниципалитету.



- Считаю, что не только город, но и бизнес должен сейчас вложиться в реконструкцию комплекса. Тем более, что большинство учеников местной школы – дети работников птицефабрики, - пояснил Литовченко.



Группа жителей Ленинского района Челябинска просит вернуть автобус № 33. Это единственный маршрут, на котором они могут добраться из поселка в центр города и до областной больницы без пересадок.



- Все обращения – уже в работе. Уверен, что каждая из проблем решается, прежде всего, на муниципальном уровне, - резюмировал Анатолий Литовченко.

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