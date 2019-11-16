Челябинский депутат предложил комплексно развивать городские поселки

13:12 | 18.11.2019

На прошедшей конференции партии «Единая Россия» депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко высказался о том, что развитие поселков должно происходить в рамках комплексной программы.



Отсутствие системного подхода приводит к тому, что входящие в город поселки уступают в развитии не только другим городским территориям, но даже и сельским населенным пунктам. Отсутствие воды, уличного газа, канализации и газа нередко становятся визитными карточками не только окраинных поселков. Зачастую не в лучшем состоянии находятся и те поселки, которые находятся в центре городских районов. Все усугубляется плохим состоянием дорог. Именно поэтому народный избранник и озвучил такое мнение в адрес временно исполняющей обязанности главы города Натальи Котовой.



В ответ градоначальник заявила, что подобная программа действовала ранее до 2014 года. В её рамках выделялось муниципальное финансирование на развитие поселков, входящих в состав Челябинска. «Надеюсь, что мы к ней обязательно вернемся», - выразила свое мнение Наталья Котова.

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