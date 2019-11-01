Школьников из Челябинской области научили профессионально шутить

17:14 | 15.11.2019

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Десятки южноуральских школьников сойдутся в поединке между собой в рамках очередного сезона «Медной лиги» Клуба веселых и находчивых. За прошедший год с ними серьезно позанимались представители Уральской лиги КВН, и поэтому ученики теперь встретят турнир как следует подготовленными.



Это уже третий сезон «Медной лиги», которая была организована Русской медной компанией для детей в районах присутствия компании. Подростки из Карталинского, Ваненского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также Карабаша и Кыштыма – всем им предстоит встретиться для того, чтобы выяснить, кто же из них наиболее хорошо усвоил курсы актерского мастерства. Помимо этого им преподавали правила того, как правильно ставить номера и писать шутки. Такие своеобразные мастер-классы были проведены после того, как стало понятно – КВН прижился среди школьников, и они играют в него с большой охотой.



Стартом сезона послужит встреча команд Карабаша и Кыштыма, которая пройдет уже 16 ноября. А финал состязаний произойдет уже в декабре, после того, как все команды поборются за право в него выйти. В прошлом году победителем сезона стала карабашская команда «ЧЁ».



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