Студенты сети РУМЦ ЧелГУ собрали награды всероссийского конкурса проектов «Профессиональное завтра»

16:19 | 15.11.2019

Студенты вузов партнерской сети Ресурсного учебно-методического центра ЧелГУ стали лауреатами II Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью, который собрал более 400 участников в заочном этапе и около 100 – в очном.



Масштабное мероприятие проводит сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья России при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



Соревновались как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы. Они представили работы в пяти номинациях: эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов», профессиональный стартап молодёжи, исследовательская работа, моё полезное изобретение и социальная реклама.



Делегация Ресурсного центра Челябинского госуниверситета была одной из самых многочисленных: в заочном этапе приняли участие 42 студента из восьми вузов-партнёров ЧелГУ из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Защиту проектов и конкурсные испытания на очном этапе в Москве прошли 11 человек.



Домой участники привезли дипломы первой, второй и третьей степеней.



Так, первое место в номинации «Социальная реклама» занял первокурсник УрФУ Никита Кислый. Продвижение здорового образа жизни среди молодёжи, рост параспортсменов и их развитие как социально важную задачу для современного общества Никита отразил в проекте «О чём ты думаешь в тишине».



На втором месте – первокурсник ЧелГУ Даниил Денисенков. Главная задача его социального ролика Temporis filia veritas – привлечь интерес к профессии филолога, более подробно рассказать об этой специальности, а также оказать помощь в профориентации абитуриентам и студентам, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья.



Диплом второй степени получила и студента четвёртого курса ЮУрГГПУ Александра Моргач, но уже в номинации «Профессиональный стартап молодёжи». Девушка представила план создания «Курьерской службы инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» с денежным оборотом в два года.



Третьей в номинации «Исследовательская работа» признана третьекурсница Елизавета Чайкова (ЮУрГГПУ). Она изучила актуальные потребности работодателей Челябинского региона в молодёжных кадрах с ОВЗ.



Ещё одно третье место завоевала второкурсница ЮУрГГПУ Екатерина Лопоухова, которая написала убедительное эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов».

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