Детей-инвалидов из Челябинска отправляют на соревнования по конному спорту

15:41 | 14.11.2019

Фото Дмитрия Куткина

Дети с нарушениями интеллектуального развития, занимающиеся в челябинском центре «Добрая лошадка», активно участвуют в различных соревнованиях. Летом воспитанники центра достойно выступили во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады, проходившей в Москве. Ещё до конца этого года они примут участие в конноспортивном турнире на Кубок губернатора памяти Петра Сумина.



Центр «Добрая лошадка» занимается иппотерапией и адаптивной верховой ездой. О пользе такой терапии высказалась мама одной из воспитанниц, Елена Никифорова: «Ульяна очень любит заниматься конным спортом, увлечение переросло в серьезный спорт. Детям с синдромом Дауна сложно конкурировать с детьми в других сферах. Уле вручали золотую медаль за победу в Москве, ей громко аплодировали. Кадры с награждения нужно показывать в роддоме мамам особенных детей». В стенах центра ведутся занятия с пятью такими детьми. Большинство из них принимает участие в самых престижных соревнованиях. Помощь в организации поездок активно оказывает Русская медная компания. Например, она оплатила проезд и проживание детей при поездке на олимпиаду в Москву.



Следующим выездом для юных спортсменов станет их участие в Кубке Москвы имени Д. Хоперии в начале декабря этого года. Планируется, что челябинцы будут выступать совместно с командой из Миасса.



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