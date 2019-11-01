Сбербанк дал кредит РМК на обновление производства

16:16 | 13.11.2019

Сбербанк дал кредит металлургическим предприятиям Русской медной компании в размере 326 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию и повышение эффективности производства.



Как сообщает официальный сайт банка, кредит получили «Кыштымский медеэлектролитный завод» и завод «Карабашмедь». Деньги будут потрачены на техническое перевооружение цеха электролиза меди и строительство цеха электролиза медной фольги КМЭЗа, а также на повышение производительности медеплавильного завода карабашского завода.

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