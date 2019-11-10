Специалисты ресурсного центра ЧелГУ расскажут молодым людям с инвалидностью, как поступить в вуз

14:28 | 11.11.2019

С 12 по 14 ноября в Челябинске в ТРК «ГАГАРИН-ПАРК» (улица Труда, 183) пройдёт XIII межрегиональная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент–2020».



Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета – один из участников крупного мероприятия. Для молодых людей с инвалидностью или ОВЗ это уникальная возможность из первых уст получить консультации по вопросам поступления, довузовской подготовки, создания специальных условий получения инклюзивного образования, сопровождения учебного процесса в вузах не только Челябинской области, но и Свердловской и Курганской областей.



Посетители смогут познакомиться с работой специальных технических и программных средств, которые позволяют людям с различными нарушениями здоровья работать на компьютере и получать учебную информацию в доступной форме. Для лиц с нарушениями зрения специалисты РУМЦ ЧелГУ продемонстрируют читающую машину, ручной электронный видеоувеличитель, программу экранного доступа NVDA, для лиц с нарушениями слуха – индукционную систему, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – джойстик с выносными кнопками мыши.



Школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые планируют получить высшее образование, но ещё не определились с вузом и специальностью, смогут пройти специальное профориентационное тестирование на портале инклюзивноеобразование.рф.



Тут же на выставке можно будет получить консультацию у представителей вузов-партнёров, совместно с которыми ЧелГУ работает по повышению доступности и качества высшего инклюзивного образования: Уральский государственный горный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский социально-экономический институт, Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).



Выставка работает 12 и 13 ноября с 10 до 17 часов, 14 ноября – с 10 до 16 часов.



Консультации по вопросам, касающимся поступления лиц с инвалидностью в вузы, получения высшего образования, последующего трудоустройства для жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей можно получить в РУМЦ ЧелГУ по телефону горячей линии (call-центра) 8 800 302-71-55 или +7(351)799-71-55.

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