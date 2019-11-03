Анатолий Литовченко занялся источником отвратительных запахов под Южноуральском

14:44 | 5.11.2019

Предприятие «Экологические корма и добавки», расположенное в полутора километрах от Южноуральска, является уникальным. Только оно занимается переработкой биоотходов на территории области. Местные же жители засыпали все инстанции жалобами на вредные запахи. В ситуации постарался разобраться депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



Парламентарий посетил предприятие, и ознакомился с его работой. Также он затребовал от заводского руководства информацию, какие меры будут предприняты по улучшению экологической ситуации. Сам народный избранник высказался очень негативно по поводу царящих запахов: «Люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Летом выброс зловоний усиливается. Особенно страдают маленькие дети». Предприятие производит мыло и костную муку из туш павших животных и различных отходов мясокомбинатов. Такое сырье подолгу хранится на территории, и отнюдь не освежает окрестный воздух. Необходимость реконструкции заводских цехов назрела уже очень давно.



Директор ООО «ЭККРиД» Виктор Тихонов доложил депутату, что уже в ближайшее время будет проведен целый ряд комплексных мер по улучшению ситуации. Складирование сырья на территории будет прекращено, с этой целью это уже изменены договора о поставках. Будет реконструирована вытяжно-приточная вентиляция в цехах. Для улучшения герметизации цеховых помещений уже начата замена окон и дверей. Не решен только вопрос с отстойниками воды, но и по ним сейчас ведется работа – как и наилучшим образом их очищать и ликвидировать неприятный запах. Ещё до конца этого года все необходимые меры будут приняты.

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