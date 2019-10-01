Новый жилищный комплекс в Карабаше достроят к концу 2020 года

14:51 | 23.10.2019

К концу 2020 года в центре Карабаша появится современный жилищный комплекс. В нем расположатся 46 квартир от 1 до 3 комнат, а также помещения для коммерческих целей. Общая площадь составит почти 3,4 тысячи квадратных метров.



Об этом рассказал сегодня, 23 октября, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру президент «Русской медной компании» Всеволод Левин, сообщает пресс-служба РМК. Глава региона побывал с рабочим визитом в Карабаше, где ознакомился с социальными и промышленными объектами города.



«Вместе с организацией современного и безопасного производства нам важно создать в Карабаше условия для комфортной жизни наших сотрудников, членов их семей и всего населения округа. Поэтому одновременно с инвестициями в градообразующее предприятие «Карабашмедь» мы развиваем социальную сферу. Наша задача – при поддержке правительства области и администрации Карабаша достичь целей программы стратегического развития города, чтобы качество жизни в Карабаше по своему уровню не уступало городам-миллионникам», - подчеркивает Всеволод Левин.



Жилой комплекс планируется возвести в центральной части Карабаша. Он будет состоять из трех жилых трехэтажных секций, объединенных стилобатом с коммерческими помещениями. В настоящее время идут проектные и изыскательские работы. К строительству планируется приступить в начале 2020 года. Полностью комплекс должен быть сдан к концу 2020 года.



Новый ЖК будет расположен в квартале улиц Металлургов и Шахтерской в шаговой доступности от спорткомплекса «Металлург», санатория-профилактория «Синегорье», храма Иона Златоуста и строящегося торгового центра. Все эти объекты в Карабаше были возведены на средства РМК и градообразующего предприятия «Карабашмедь».

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