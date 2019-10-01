РМК оплатит рекультивацию бесхозного хвостохранилища под Карабашом

13:51 | 23.10.2019

«Русская медная компания» ликвидирует бесхозное хвостохранилище под Карабашом, которое наносит серьезный вред окружающей среде. За счет средств РМК будет восстановлено 45 гектаров земель, которые пострадали от деятельности обогатительной фабрики еще в советское время.



Сегодня это один из источников загрязнения природных водных объектов, воздуха и почвы в Карабашском городском округе. Проект будет реализован в течение пяти лет . Он включает технический и биологический этапы рекультивации, во время которого на хвостохранилище будет нанесено экранирующее покрытие и грунт. Участок покроют плодородным слоем и засеют травой.



Как отметил президент РМК Всеволод Левин, с 2004 года «Русская медная компания» направила более 20 миллиардов рублей на модернизацию и повышение экологической безопасности завода «Карабашмедь». Это позволило сократить выбросы более чем в 20 раз к уровню 2000 года.



Проект рекультивации бесхозного хвостохранилища №3 – уже вторая инициатива РМК и завода «Карабашмедь» по ликвидации накопленного в Карабаше экологического ущерба. «Пилотным» был проект рекультивации бесхозного хвостохранилища, примыкающего к промплощадке завода - сегодня на его месте зеленые газоны.

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