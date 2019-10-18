Наталия Гончар: «Томинский ГОК не усугубит экологическую ситуацию в Челябинске»

13:44 | 21.10.2019

Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар заверила, что запуск Томинского ГОКа не окажет отрицательного влияния на экологическую ситуацию в южноуральской столице.



По ее мнению, на сегодняшний день различные мифы и страхи по поводу этого проекта удалось развеять. «Да, поначалу у людей было много страхов, возникло множество мифов. А любая негативная эмоция, как известно, приживается гораздо легче и быстрее, чем позитивная. Особенно, если это связано с риском для здоровья, люди реагируют болезненно», - подчеркнула она.



Проект прошел целый ряд общественных слушаний, в том числе и три открытых заседания Общественной палаты, в которых приняли участие представители РМК и эксперты.



«Люди слышат и воспринимают информацию. Конечно, нельзя пока сказать, что удалось полностью снять обеспокоенность. Но я на самом деле не знаю ни одного другого промышленного проекта в Челябинской области, кто вот так открыто проходил бы все этапы общественных обсуждений, так подробно рассказывал о том, каким проект будет», - отметила Наталия Гончар.



Напомним, Томинский ГОК построен в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие принадлежит Русской медной компании и будет заниматься добычей меди. Хвосты Томинского ГОКа будут поступать в Коркинский разрез, что со временем даст возможность ликвидировать самую глубокую яму Европы.

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