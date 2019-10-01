Похоронный бизнес в Магнитогорске проверяют прокуратура и УФАС

16:28 | 16.10.2019

Организацией похоронного бизнеса в Магнитогорске заинтересовались прокуратура и антимонопольное ведомство. По данным надзорных органов, в работе предприятий по оказанию ритуальных услуг есть целый ряд нарушений. Об этом рассказали вчера, 15 октября, участники встречи в пресс-центре медиахолдинга «Гранада пресс».



Сергей Яковенко, исполнительный директор ассоциации «Профессиональное похоронное объединение», рассказал, что федеральная антимонопольная служба неоднократно выявляла нарушения на муниципальных торгах, связанных с ритуальными услугами. Имеют место массовые нарушения закона со стороны муниципальных предприятий, которые выявила прокуратура.



Представитель областной прокуратуры Алиса Геймбюхнер подтвердила, что жалобы от граждан на работу муниципальных похоронных предприятий Магнитогорска поступают, и ситуация находится в сфере внимания надзорного ведомства. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями в отношении директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» Ольги Самосуевой.

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