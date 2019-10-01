Челябинск: новости дня
16:28 | 16.10.2019
Похоронный бизнес в Магнитогорске проверяют прокуратура и УФАС
Сергей Яковенко, исполнительный директор ассоциации «Профессиональное похоронное объединение», рассказал, что федеральная антимонопольная служба неоднократно выявляла нарушения на муниципальных торгах, связанных с ритуальными услугами. Имеют место массовые нарушения закона со стороны муниципальных предприятий, которые выявила прокуратура.
Представитель областной прокуратуры Алиса Геймбюхнер подтвердила, что жалобы от граждан на работу муниципальных похоронных предприятий Магнитогорска поступают, и ситуация находится в сфере внимания надзорного ведомства. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями в отношении директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» Ольги Самосуевой.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:53 | 17.10.2019
Строительство Северного обхода Перми планируется начать в 2021 году
17:41 | 17.10.2019
В одной из квартир Екатеринбурга случился пожар
17:28 | 17.10.2019
Торговые центры Екатеринбурга уклоняются от налогов?
17:18 | 17.10.2019
«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
17:03 | 17.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу семейного клуба
16:55 | 17.10.2019
Администрации районов Перми и городская прокуратура усилят работу по борьбе с граффити на фасадах зданий
16:48 | 17.10.2019
С 2020 года пермякам в МФЦ будет помогать человекоподобный робот
16:47 | 17.10.2019
В поселке Аять сгорела баня
16:29 | 17.10.2019
Разбой, убийство и грабеж: в Екатеринбурге осудили опасного преступника
16:04 | 17.10.2019
Глава свердловской полиции отчитал полицейских Заречного
15:28 | 17.10.2019
В Свердловской области заблокированы интернет-магазины с запрещенным оборудованием
14:59 | 17.10.2019
Жители Свердловской области выиграли 90 миллионов рублей
14:30 | 17.10.2019
Сплошные нарушения: в Екатеринбурге закрыли прачечную
14:07 | 17.10.2019
Пермякам напоминают о необходимости сменить шины на зимние
14:01 | 17.10.2019
Участниками деловой программы ПИПФ станут более тысячи человек
13:48 | 17.10.2019
В Екатеринбурге судят убийц Ксении Каторгиной
13:30 | 17.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Авангардом»
13:18 | 17.10.2019
Для 6,5 тысячи жителей села Гамово в рамках нацпроекта благоустроена центральная площадь
13:14 | 17.10.2019
Горнолыжный курорт в Чусовом вошел в топ-10 России
13:10 | 17.10.2019
С 19 октября по выходным в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана
13:07 | 17.10.2019
В Екатеринбурге на Северном автовокзале появятся рейсы до Тюмени и Уфы
13:01 | 17.10.2019
Региональный производитель противогололедных материалов представит инновационную продукцию в рамках ПИПФ
12:44 | 17.10.2019
За десять дней на конкурс «Лидеры России-2020» поступило почти 1,5 тысячи заявок от жителей Прикамья
12:34 | 17.10.2019
Пермский край вошел в «Императорский маршрут»
12:18 | 17.10.2019
В Екатеринбурге пропал ребёнок
11:52 | 17.10.2019
Десятки миллионов потратят на ремонт дороги под Екатеринбургом
11:38 | 17.10.2019
Институт, входящий в состав УГМК, спроектирует совершенно новый цех электролиза меди для РМК
11:24 | 17.10.2019
В центре Екатеринбурга вновь состоится ярмарка
11:01 | 17.10.2019
Жёсткое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень. Трое погибших
09:57 | 17.10.2019
Лига чемпионов настольного тенниса возвращается в Балтым