В Карабаше анонсировали старт проекта «Улица Никольская»

13:21 | 6.06.2019

В моногородах Челябинской области запустят проект «Улица Никольская». Проект будет являться частью благоустройства территории. Это будет улица, сквер или площадь, иными словами, место, которое станет притяжением всех горожан, где будут размещены маленькие магазинчики и ремесленные мастерские.



Появится такая улица и в Карабаше. Напомним, на днях Карабаш победил в федеральном конкурсе Минстроя по созданию проектов благоустройства. Администрация города получит грант в размере 60 миллионов рублей на реализацию проекта «Аллея ветеранов». Разработать проект помогла Русская медная компания. «Улица Никольская» станет частью «Аллеи ветеранов».



- Мы провели голосование в социальных сетях и горожане сами выбирали, какой должна быть улица Никольская в их городе, - сказала гендиректор фонда развития моногородов Ирина Макиева. - Горожане проголосовали за то, что это должна быть комфортная пешеходная зона. Но, так как просто ходить по улице скучно, то на ней появятся ремесленные мастерские. По сути, локальное прикладное искусство - это лицо города. Кроме того, на улице обязательно должны быть магазинчики, кофейни, парикмахерские.



Организаторы уверены, что появление такой улицы «перезапустит» город, сделает его привлекательным.