Алексей Текслер уволил начальника дорожного управления Челябинска

17:16 | 24.05.2019

Фото Олега Каргаполова

Сегодня, 24 мая, глава Челябинской области Алексей Текслер попросил уйти в отставку начальника управления дорожного хозяйства города Александра Шабалина.



Алексей Текслер озвучил свое решение во время визита на дорожную развязку на улице Дарвина. Он подчеркнул, что его не устраивают сроки дорожных работ, пыль и грязь на тротуарах. Присутствующую на встрече Наталью Котову, заместителя главы Челябинска, он попросил найти на эту должность другую кандидатуру.



Кроме того, сегодня глава региона побывал в Аргаяшском районе, где осмотрел ход работ по строительству автодороги «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева».



Алексей Текслер подчеркнул, что очень важно не только запускать строительные и ремонтные работы, но и строго контролировать их качество.



- Необходимо проанализировать, как долго прослужит дорожное полотно, насколько этот участок дороги будет безопасным, - сказал Алексей Текслер. - Очень плохо, что большинство работ по дорожным ремонтам на Южном Урале выполняет один подрядчик. Эту ситуацию нужно исправить, потому что это тоже влияет на качество дорог.



Всего в Челябинской области в этом году запланировано построить 150 километров дорог.

