Участников челябинского экологического форума принял Дмитрий Медведев

15:43 | 14.05.2019

Состоялась встреча участников первого федерального экологического форума «Чистая страна» с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По итогам этой встречи глава правительства выдал поручения целому ряду министерств, для их последующей реализации.



Документ, который подписал Медведев, содержит в себе 15 пунктов, которые касаются целого ряда правительственных ведомств. Министерство финансов, министерство природы, антимонопольная служба, Роспотребнадзор и многие другие – все они займутся выполнением этих поручений, касающихся множества аспектов в сфере экологии. Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов принял участие в этой встрече как председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и один из организаторов форума. Он рассказал о некоторых темах, поднятых на прошедшей беседе: «Один из ключевых вопросов – это состояние контейнерных площадок в муниципалитетах. Мы предложили направить в регионы деньги на оборудование этих площадок. И Дмитрий Анатольевич это предложение поддержал. Качеству атмосферного воздуха был посвящен отдельный разговор, и Дмитрий Медведев поддержал наше предложение по созданию системы мониторинга качества атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске».



Форум «Чистая страна» прошел в Челябинске 19 апреля, собрав на своих площадках более 500 экологов, активистов-общественников, представителей промышленности и государственного аппарата. Они обсудили целый ряд аспектов современных экологических проблем, и выработали предложения по их решению. Владимир Бурматов во время форума выступил в качестве куратора одной из дискуссионных площадок.