Томинский ГОК продолжает заниматься посадками зеленых насаждений

18:16 | 13.05.2019

В рамках акции «Озеленим наш дом» сотрудники Томинского горно-обогатительного комбината высадили шесть тысяч саженцев сосны. Предприятие уже в третий раз поддерживает проводимую акцию по насыщению деревьями территории своего присутствия.



К работникам комбината присоединились местные школьники, сотрудники администрации Томинского сельского поселения, а также студенты Коркинского горно-строительного техникума. Более ста человек занялись посадкой сосновых саженцев в районе села Вознесенка. Деревьями был засажен один гектар территории, при этом для помощи были привлечены специалисты из Шершневского лесничества. Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Томинский ГОК» Наталья Хохрякова отметила, что это традиционная политика для любого предприятия из группы Русской медной компании. На каждое срубленное дерево во время разработки месторождения впоследствии высаживаются два новых. Вдобавок это становится хорошим вкладом в улучшение экологии Челябинской области.



В скором будущем на территории области будет высажено ещё 15 гектаров леса, при финансировании работ руководством комбината. При выборе места для посадок пристальное внимание уделят местам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров.