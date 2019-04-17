Русская медная компания поделилась опытом по улучшению экологической обстановки

14:42 | 22.04.2019

Во время работы федерального экологического форума «Чистая страна», прошедшего в Челябинске 19 апреля, Русская медная компания устроила презентацию своего опыта в использовании наилучших доступных технологий в области добычи и переработки цветных металлов. Такие технологии позволяют заметно снижать промышленную нагрузку на окружающую среду.



Доклад прочитала Наталия Гончар, вице-президент компании по экологической и промышленной безопасности. По её словам, предприятия РМК уже сейчас насчитывают более сорока видовоборудования и технологий, входящих в справочник, описывающийнаилучшие доступные технологии для отраслей горнодобычи и цветной металлургии. В число внедренных заводами инноваций входят специальные пылегазоочистные установки, которые не дают предприятиям загрязнять окружающий воздух. Уделено внимание и защите водной среды. Компания устанавливает на предприятиях замкнутые циклы оборота воды, позволяющие неоднократно использовать в производственных процессах циркулирующие объемы. Переработка шлаков и вовлечение вскрышных пород в производственный процесс заметно сократили количество промышленных отходов.



Как отметила Наталия Гончар, внедрение подобных технологий велось с самого начала создания компании. Это позволило не только сохранить экономическую эффективность заводов, но даже достигнуть роста добываемых объемов руды и выплавки меди, с одновременным сокращением воздействия предприятий на окружающую среду.