В челябинской клинике «Канон» обсудили передовые методы лечения суставов

Более 50 врачей различных специальностей собрались на конференцию, прошедшую в клинике «Канон», чтобы обсудить современные способы лечения плечевого сустава.Научно-практическая конференция «Импичмент-синдром плечевого сустава» прошла на базе мультимедийного информационного центра, её организационно поддержали компании «Биотехнос» и «Гедеон Рихтер».Главврач «Канона» Леонид Курзов пояснил, что выбор места был не случаен. Челябинская клиника по его словам оборудована по последнему слову техники, её врачи владеют передовыми технологиями в области травматологии. Их опыт интересен профессиональному сообществу. Основным докладчиком на конференции стал петербургский медик, доктор медицинских наук, профессор Сергей Живолупов. Врачам (неврологам, травматологам, ревматологам), собравшимся на мероприятие, не толькопреподали теорию заявленной болезни, с диагностикой и методами её терапевтического лечения. Был устроен практический мастер-класс с клиническим разбором.Импичмент-синдром сустава возникает у спортсменов, пожилых людей, а также является последствием полученных травм. Это требует серьёзного лечения, при грамотном использовании передовых медицинских технологий, может значительно сократиться срок восстановления пациентов с подобным заболеванием.