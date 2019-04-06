Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск: новости дня


 

12:38 | 9.04.2019

В челябинской клинике «Канон» обсудили передовые методы лечения суставов

Более 50 врачей различных специальностей собрались на конференцию, прошедшую в клинике «Канон», чтобы обсудить современные способы лечения плечевого сустава.

Научно-практическая конференция «Импичмент-синдром плечевого сустава» прошла на базе мультимедийного информационного центра, её организационно поддержали компании «Биотехнос» и «Гедеон Рихтер».

Главврач «Канона» Леонид Курзов пояснил, что выбор места был не случаен. Челябинская клиника по его словам оборудована по последнему слову техники, её врачи владеют передовыми технологиями в области травматологии. Их опыт интересен профессиональному сообществу. Основным докладчиком на конференции стал петербургский медик, доктор медицинских наук, профессор Сергей Живолупов. Врачам (неврологам, травматологам, ревматологам), собравшимся на мероприятие, не толькопреподали теорию заявленной болезни, с диагностикой и методами её терапевтического лечения. Был устроен практический мастер-класс с клиническим разбором.

Импичмент-синдром сустава возникает у спортсменов, пожилых людей, а также является последствием полученных травм. Это требует серьёзного лечения, при грамотном использовании передовых медицинских технологий, может значительно сократиться срок восстановления пациентов с подобным заболеванием.

В челябинской клинике «Канон» обсудили передовые методы лечения суставов

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:55 | 9.04.2019
Екатеринбургская дума одобрила дополнительные полномочия для районов

13:17 | 9.04.2019
В Пермь пришло десять новых автобусов

12:59 | 9.04.2019
Власти Прикамья за день проверки на дорогах выявили 5 нелегальных перевозчиков

12:57 | 9.04.2019
В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты

12:48 | 9.04.2019
Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом

12:38 | 9.04.2019
В челябинской клинике «Канон» обсудили передовые методы лечения суставов

12:35 | 9.04.2019
Назначен новый член екатеринбургской избирательной комиссии

11:58 | 9.04.2019
Высокинский поручил проверить состояние гарантийных дорог

11:56 | 9.04.2019
Жители Прикамья в апреле могут погасить долги за тепло без начисления пени

11:54 | 9.04.2019
Музыкальный продюсер Максим Фадеев откроет студию в Кургане

11:48 | 9.04.2019
В ТРЦ «Карнавал» проходят антитеррористические учения

11:37 | 9.04.2019
СК Зауралья завел дело на парк развлечений в «ГиперСити», где 6-летняя девочка разбила голову

11:32 | 9.04.2019
В Екатеринбурге теплосети испытают максимальной температурой

11:16 | 9.04.2019
В Кургане на месяц перекрыли участок улицы Куйбышева

10:59 | 9.04.2019
Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед работниками Уральской базы авиационной охраны лесов

10:45 | 9.04.2019
Житель Березовского дважды переехал сожительницу на автомобиле

10:15 | 9.04.2019
Росздравнадзор обеспокоен из-за высокой смертности в Свердловской области

09:42 | 9.04.2019
В Новоуральске из-за нарушений закрыли сауну

09:25 | 9.04.2019
В коллективном саду на Чусовском тракте сгорели три дома

08.04.2019

23:52 | 8.04.2019
Хоккейная команда «Авто» из Екатеринбурга вышла в финал кубка Харламова

22:53 | 8.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли алкоголь из кальян-бара, в котором раньше был гей-клуб

22:17 | 8.04.2019
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист

21:55 | 8.04.2019
С угрозами бил по пассажирской двери: на Широкой Речке произошло ДТП

21:19 | 8.04.2019
Эвакуированы 300 человек: в Первоуральске в торговом центре сработала пожарная сигнализация

20:42 | 8.04.2019
Фанаты «Игры престолов» в Екатеринбурге услышат музыку из сериала в исполнении артистов филармонии

19:48 | 8.04.2019
В «Горьковке» открылась выставка «Великий импресарио»

19:39 | 8.04.2019
На HANNOVER MESSE 2019 пермский бизнес провел более 200 встреч

19:39 | 8.04.2019
В Екатеринбурге разыскивается 51-летняя женщина

19:14 | 8.04.2019
В Екатеринбурге вновь для забегов перекроют проспект Ленина

18:14 | 8.04.2019
Власти Прикамья проверили готовность к половодью еще в 4 паводкоопасных территориях

18:04 | 8.04.2019
Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края

17:59 | 8.04.2019
Губернатор Прикамья принял участие в выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация»

17:44 | 8.04.2019
В Перми пройдет прямая линия по вопросу соблюдения прав предпринимателей

17:30 | 8.04.2019
Уральцам вернут миллионы рублей на счет мобильного телефона

17:20 | 8.04.2019
В Екатеринбурге начался весенний паводок

16:59 | 8.04.2019
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 