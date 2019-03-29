Челябинск: новости дня
22:39 | 30.03.2019
Кыштымские власти и медеэлектролитный завод подписали договор о сотрудничестве
Впервые подобный договор был подписан ещё почти три года назад. За время его действия РМК значительно вложилась в целый ряд планов по благоустройству и развитию города. Был отремонтирован ДК Металлургов, благоустроена набережная пруда, возведены детские площадки во дворах жилых домов, реализованы другие проекты. Теперь же действия по украшению города продолжатся. Набережная реки Кыштымки получит отреставрированный чугунный фонтан 19-го века, имеющий большую историко-культурную ценность. Помимоэто будет запущено строительство стадиона с футбольным полем и беговыми дорожками. Также продолжат ремонт в ДК – там обновят зрительный зал. Не забудут и дороги – внутридворовые проезды благоустроят из этих же средств.
Людмила Шеболаева, глава Кыштымской администрации, отметила, что сотрудничество с РМК позволяет повышать туристическую привлекательность этого населённого пункта. Деятельность компании может служить ярким примером социальной ответственности бизнеса.
© «Вечерние Ведомости»
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