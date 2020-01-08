Челябинск
13:35 | 9.01.2020
Инвестиционное ВНЖ Португалии для получения паспорта государства
На данный момент существуют такие пути гражданства этой западноевропейской страны:
● Натурализация. Предполагает официальное (с оформлением ВНЖ) проживание в стране на протяжении пяти лет. Вид на жительство нужно периодически продлевать и выполнять условия по сроку обязательного нахождения на территории страны.
● Вступление в брак с коренным жителем Португалии. После регистрации брака супругам необходимо прожить вместе на территории страны 3 года, прежде чем иностранец сможет подать документы на получение гражданства. Чтобы не допустить заключения фиктивных браков, специальная комиссия проверяет соблюдение всех условий.
● ВНЖ за инвестиции. Вложив средства по одобренной правительством схеме, инвестор получает экономический вид на жительство Португалии. Претендовать на получение гражданства можно через пять лет.
Как видите, получить гражданство Португалии за считанные месяцы, как в некоторых странах Карибского бассейна, не получится. Но это не значит, что участие в государственной инвестиционной программе связано с какими-то большими трудностями. Наоборот, экономический ВНЖ Португалии имеет ряд преимуществ.
Отличия стандартного ВНЖ и ВНЖ Португалии за инвестиции
Вид на жительство за инвестиции – это первый шаг на пути получения гражданства Португалии. Бизнес-мигранты получают такие преимущества:
● нет необходимости сдавать экзамены на знание языка;
● отсутствуют жесткие требования к срокам пребывания на территории государства;
● налоговые льготы для инвестора и его компаний.
Согласно условиям программы, инвестор должен пребывать в Португалии всего 7 дней в год. Инвестиционный ВНЖ открывает свободу перемещений по зоне Шенгенского соглашения. Инвестор может открывать счета в банках Европы, а его дети могут получать образование в европейских высших учебных заведениях.
Состоятельные жители Челябинска и Екатеринбурга обретают возможность создать в комфортной европейской стране «запасной аэродром». Здесь можно не только проводить отпуск и оздоравливаться раз в году, но и переждать нестабильные времена.
Отдельно нужно сказать о том, что вероятность получения отказа у претендентов на ВНЖ Португалии за инвестиции гораздо ниже, чем при оформлении стандартного вида на жительство.
Информация о программе получения экономического ВНЖ Португалии
В октябре 2012 года правительством Португалии была запущена программа получения вида на жительство за инвестиции. Ее цель – устранение последствий глобального экономического кризиса и стимулирование государственной экономики.
Через три год после старта программы в условия участия были внесены изменения – правки коснулись инвестиций в местную недвижимость.
За семь лет существования программы было одобрено 7208 заявок инвесторов на получение ВНЖ Португалии за инвестиции. Еще 12 000 человек получили карту вида на жительство вместе с основным заявителем в качестве иждивенцев (семья инвестора). Суммарный вклад иностранных бизнесменов в экономику Португалии превысил 4 миллиарда евро. Основная часть вложений – инвестиции в недвижимое имущество.
Статистика гласит, что лидерами по количеству выданных экономических ВНЖ являются уроженцы Китая – 4159, второе место занимают бразильцы – 695, на третьей строчке закрепились турки – 317. Что касается граждан Российской Федерации, то в период с 2012 по 2019 годы ВНЖ за инвестиции получили 248 бизнесменов.
Условия участия в программе получения экономического вида на жительство
Существует список требований, которым должен соответствовать инвестор, претендующий на экономический ВНЖ Португалии:
● возраст от 18 лет;
● отсутствие судимостей;
● наличие медицинского страхового полиса;
● легальность и прозрачность капитала, заработанного за пределами Португалии.
Каждый инвестор проходит проверку на благонадежность, во время которой специальное ведомство изучает репутацию претендента (деловую, общественную, международную). Если члены семьи инвестора тоже планируют получить ВНЖ, необходимо будет документально подтвердить их материальную зависимость от основного заявителя.
Актуальные финансовые условия для получения экономического ВНЖ выглядят так (необходимо выполнить одно из них):
● приобретение пакета акций местных предприятий на сумму 1 млн евро и более;
● поддержка научно-исследовательских проектов в размере 350 000 евро и более;
● вложения в сохранение культурного наследия страны в объеме не менее 250 000 евро;
● покупка паев в инвестфондах стоимостью 500 000 евро и более;
● основание бизнеса на территории Португалии и создание 10 рабочих мест для местного населения (объем вложений вариативен);
● приобретение недвижимости на территории страны на сумму 500 000 евро и более;
● покупка объектов недвижимого имущества, требующего реконструкции и имеющего историко-культурную ценность, на сумму от 350 000 евро.
Обратите внимание, что инвестирование в недвижимость – это наиболее популярный способ получения экономического ВНЖ Португалии.
Особенности оформления документов для участия в инвестиционной программе Португалии
Инвестор может подавать заявку на получение ВНЖ Португалии за инвестиции самостоятельно или через лицензированного агента. Во втором случае все хлопоты по сбору пакета документов и взаимодействию с миграционной службой берет на себя посредник. Средний срок рассмотрения заявки – 2–6 месяцев.
Детальную информацию о функциях компании-агента, а также об условиях участия в программе можно получить, перейдя по ссылке https://immigrantinvest.com
© «Вечерние ведомости»
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