 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Челябинск


Главная

13:35 | 9.01.2020

Инвестиционное ВНЖ Португалии для получения паспорта государства

Не всем посчастливилось стать обладателем паспорта государства-члена ЕС по праву рождения, поэтому получить гражданство европейской страны иными способами хотят многие инвесторы. Второй паспорт открывает новые возможности для развития бизнеса и управления активами. Португалия привлекает инвесторов лояльным налоговым законодательством и высоким уровнем жизни.

На данный момент существуют такие пути гражданства этой западноевропейской страны:

● Натурализация. Предполагает официальное (с оформлением ВНЖ) проживание в стране на протяжении пяти лет. Вид на жительство нужно периодически продлевать и выполнять условия по сроку обязательного нахождения на территории страны.
● Вступление в брак с коренным жителем Португалии. После регистрации брака супругам необходимо прожить вместе на территории страны 3 года, прежде чем иностранец сможет подать документы на получение гражданства. Чтобы не допустить заключения фиктивных браков, специальная комиссия проверяет соблюдение всех условий.
ВНЖ за инвестиции. Вложив средства по одобренной правительством схеме, инвестор получает экономический вид на жительство Португалии. Претендовать на получение гражданства можно через пять лет.

Как видите, получить гражданство Португалии за считанные месяцы, как в некоторых странах Карибского бассейна, не получится. Но это не значит, что участие в государственной инвестиционной программе связано с какими-то большими трудностями. Наоборот, экономический ВНЖ Португалии имеет ряд преимуществ.

Отличия стандартного ВНЖ и ВНЖ Португалии за инвестиции

Вид на жительство за инвестиции – это первый шаг на пути получения гражданства Португалии. Бизнес-мигранты получают такие преимущества:
● нет необходимости сдавать экзамены на знание языка;
● отсутствуют жесткие требования к срокам пребывания на территории государства;
● налоговые льготы для инвестора и его компаний.

Согласно условиям программы, инвестор должен пребывать в Португалии всего 7 дней в год. Инвестиционный ВНЖ открывает свободу перемещений по зоне Шенгенского соглашения. Инвестор может открывать счета в банках Европы, а его дети могут получать образование в европейских высших учебных заведениях.

Состоятельные жители Челябинска и Екатеринбурга обретают возможность создать в комфортной европейской стране «запасной аэродром». Здесь можно не только проводить отпуск и оздоравливаться раз в году, но и переждать нестабильные времена.
Отдельно нужно сказать о том, что вероятность получения отказа у претендентов на ВНЖ Португалии за инвестиции гораздо ниже, чем при оформлении стандартного вида на жительство.

Информация о программе получения экономического ВНЖ Португалии

В октябре 2012 года правительством Португалии была запущена программа получения вида на жительство за инвестиции. Ее цель – устранение последствий глобального экономического кризиса и стимулирование государственной экономики.

Через три год после старта программы в условия участия были внесены изменения – правки коснулись инвестиций в местную недвижимость.

За семь лет существования программы было одобрено 7208 заявок инвесторов на получение ВНЖ Португалии за инвестиции. Еще 12 000 человек получили карту вида на жительство вместе с основным заявителем в качестве иждивенцев (семья инвестора). Суммарный вклад иностранных бизнесменов в экономику Португалии превысил 4 миллиарда евро. Основная часть вложений – инвестиции в недвижимое имущество.

Статистика гласит, что лидерами по количеству выданных экономических ВНЖ являются уроженцы Китая – 4159, второе место занимают бразильцы – 695, на третьей строчке закрепились турки – 317. Что касается граждан Российской Федерации, то в период с 2012 по 2019 годы ВНЖ за инвестиции получили 248 бизнесменов.

Условия участия в программе получения экономического вида на жительство

Существует список требований, которым должен соответствовать инвестор, претендующий на экономический ВНЖ Португалии:
● возраст от 18 лет;
● отсутствие судимостей;
● наличие медицинского страхового полиса;
● легальность и прозрачность капитала, заработанного за пределами Португалии.

Каждый инвестор проходит проверку на благонадежность, во время которой специальное ведомство изучает репутацию претендента (деловую, общественную, международную). Если члены семьи инвестора тоже планируют получить ВНЖ, необходимо будет документально подтвердить их материальную зависимость от основного заявителя.

Актуальные финансовые условия для получения экономического ВНЖ выглядят так (необходимо выполнить одно из них):
● приобретение пакета акций местных предприятий на сумму 1 млн евро и более;
● поддержка научно-исследовательских проектов в размере 350 000 евро и более;
● вложения в сохранение культурного наследия страны в объеме не менее 250 000 евро;
● покупка паев в инвестфондах стоимостью 500 000 евро и более;
● основание бизнеса на территории Португалии и создание 10 рабочих мест для местного населения (объем вложений вариативен);
● приобретение недвижимости на территории страны на сумму 500 000 евро и более;
● покупка объектов недвижимого имущества, требующего реконструкции и имеющего историко-культурную ценность, на сумму от 350 000 евро.

Обратите внимание, что инвестирование в недвижимость – это наиболее популярный способ получения экономического ВНЖ Португалии.

Особенности оформления документов для участия в инвестиционной программе Португалии

Инвестор может подавать заявку на получение ВНЖ Португалии за инвестиции самостоятельно или через лицензированного агента. Во втором случае все хлопоты по сбору пакета документов и взаимодействию с миграционной службой берет на себя посредник. Средний срок рассмотрения заявки – 2–6 месяцев.

Детальную информацию о функциях компании-агента, а также об условиях участия в программе можно получить, перейдя по ссылке https://immigrantinvest.com

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:44 | 9.01.2020
В Екатеринбурге пропал 17-летний подросток

15:18 | 9.01.2020
Свердловская прокуратура проверила ГУФСИН

14:54 | 9.01.2020
В Красноуральске прокуратура выбила женщине новую квартиру

14:37 | 9.01.2020
Администрацию Невьянска по решению суда обязали привести в порядок контейнерные площадки

14:31 | 9.01.2020
Свердловская прокуратура добивается ликвидации свалок в Орджоникидзевском районе

14:11 | 9.01.2020
Хедлайнером последнего фестиваля «Старый Новый Рок» станет группа «ЧАЙФ»

14:02 | 9.01.2020
В Нижнем Тагиле осужден сотрудник телефонной компании за нарушение тайны переговоров

13:43 | 9.01.2020
В новогодние праздники инспекторы проверили качество уборки почти 700 объектов в Перми

13:35 | 9.01.2020
Инвестиционное ВНЖ Португалии для получения паспорта государства

13:29 | 9.01.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина, тяжело переживающий смерть супруги

13:00 | 9.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП в результате которого погибла 44-летняя женщина

12:53 | 9.01.2020
В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду

12:45 | 9.01.2020
В Пермском крае из-за угрозы взрыва опечатан резервуар на заправке

12:33 | 9.01.2020
Цирк Екатеринбурга стал одной из 10 лучших построек СССР

12:24 | 9.01.2020
За праздники на полигоны Екатеринбурга коммунальщики вывезли почти 100 тысяч тонн снега

12:16 | 9.01.2020
Губернатор Свердловской области проведет пресс-конференцию 17 января

12:07 | 9.01.2020
В Перми в 2020 году отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом

11:58 | 9.01.2020
Рождество Христово на эспланаде отпраздновали 35 тысяч гостей

11:54 | 9.01.2020
В 2020 году в рамках нацпроекта в 4 муниципалитетах Прикамья отремонтируют 35 дорог

11:45 | 9.01.2020
Команда юных летающих лыжников из Прикамья завоевала «серебро» «Рождественского турне»

11:40 | 9.01.2020
Главный ледовый городок Перми закрыт на техническое обслуживание

11:34 | 9.01.2020
Мэр Екатеринбурга остался недоволен уборкой города от снега в праздники

11:13 | 9.01.2020
В екатеринбургском торговом центре прошел Рождественский песенный флешмоб

10:41 | 9.01.2020
В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку

10:21 | 9.01.2020
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера и Шоферов в ДТП пострадал ребенок

10:10 | 9.01.2020
В аэропорту Екатеринбурга задержали сразу 5 рейсов

09:42 | 9.01.2020
Детский сад №113 Екатеринбурга закрыли на два дня из-за аварии на водопроводе

09:35 | 9.01.2020
В центре Екатеринбурга горели иномарки

09:07 | 9.01.2020
Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» на выездном матче в Оренбурге

08.01.2020

19:48 | 8.01.2020
В Екатеринбурге ищут подростка, пропавшего в Новый год

18:34 | 8.01.2020
В праздники в новом сквере за Оперным театром в Екатеринбурге разбили фонари

18:24 | 8.01.2020
Жителей девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

17:42 | 8.01.2020
Екатеринбуржец за полгода добрался до Дубая на самокате

16:58 | 8.01.2020
В Екатеринбурге на Объездной в ДТП пострадали двое детей

комментариев: 1

15:57 | 8.01.2020
Из-за дыма с тлеющей свалки на Уралмаше екатеринбуржцам посоветовали оставаться дома

15:46 | 8.01.2020
В Екатеринбурге на ВИЗе ночью нашли труп мужчины





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 