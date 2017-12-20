Челябинск
15:10 | 27.12.2019
Расчет стоимости страхования КАСКО в банке Тинькофф-онлайн: преимущества, способы, варианты
Но после выбора машины и места ее приобретения, встает вопрос о ее обязательном страховании. Вот тут-то у многих возникает вопрос — куда обратится? Потому что, вариантов множество, а опыта, как правило, мало.
Чтобы не попасть в просак, следует все досконально просчитать: саму покупку, страховку и остальные траты. Рассчитать стоимость КАСКО онлайн, например, можно непосредственно на сайте банка Тинькофф, с подробным планом выплат.
Преимущества обращения в Тинькофф
Помимо удобных расчетов страхования и страховки в целом, банк Тинькофф имеет множество преимуществ, которые можно перечислять бесконечно и рамках одной статьи они не поместиться однозначно, но самые основные из них можно выделить:
1. Калькулятор кредита — расчет будущего кредита происходит непосредственно перед его оформлением на сайте банка и будущий клиент прозрачно видит все условия кредитования;
2. Деньги на следующий день — после подачи заявки и ее одобрения, деньги доставляются клиенту уже на следующий день;
3. Мало бумаг — при подаче заявки на кредит или рефинансирование не требуется множества справок и документов, достаточно лишь паспорта гражданина Российской Федерации;
4. Деньги на карту — при одобрении кредита или рефинансирования, деньги могут быть доставлены на бесплатной дебетовой карте банка, уже на следующий день.
Также важным преимуществом в банке Тинькофф, является то, что получить кредит или начать процедуру рефинансирования, может любой гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия и имеющий актуальный паспорт.
Преимущества КАСКО-страхования в банке Тинькофф
В банке Тинькофф множество преимуществ перед остальным банками по его услугам. Не стало исключением и КАСКО страхование. Преимуществами этой страховой программы является:
1. Быстро и точно — точный и быстрый расчет страхования, всего за две минуты после подачи заявки на сайте банка;
2. Качественный ремонт — в случае аварийной ситуации, достаточно позвонить в Тинькофф Страхование, уточнить нужное СТО и сразу же поехать на сервисное обслуживание или ремонт;
3. Без лишних хлопот — ремонт стекол, фар и зеркал будет оплачен без комиссара и справок;
4. КАСКО за день — при оформлении КАСКО страхования, не нужно идти в офис. Представитель банка сам привезет все необходимые документы или подъедет на осмотр машины в удобное для вас место.
© «Вечерние ведомости»
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