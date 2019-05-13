Закон о сводных расчетах готов к рассмотрению в Госдуме

15:44 | 21.05.2019

Правительство Российской Федерации и комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды полностью завершили работу с законопроектом о квотировании выбросов и применению сводных расчетов. Теперь подготовленный документ будет внесен в парламент для его рассмотрения депутатами – сообщил председатель комитета и депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.



Парламентарий заявил, что этот закон может быть принят уже во время весенней думской сессии. Он будет внесен на рассмотрение уже в конце этой недели либо начале следующей. Также народный избранник отметил, что об оперативном принятии проекта регулярно говорилось на разных уровнях, от президента России Владимира Путина до исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этом году закон много обсуждали во время первого экологического форума «Чистая страна», а в дальнейшем и на встрече участников этого мероприятия с главой российского правительства. Данный закон даст дополнительные рычаги влияния местным органам власти на экологическую обстановку в регионах. Законопроект предусматривает суммирование всех вредных выбросов в пределах населенного пункта – от промышленных предприятий до автотранспорта.На основании полученного итога производства будут получать квоты на выбросы.



Президент России Владимир Путин поручил разработку и принятие закона о сводных расчетах ещё в 2016 году. Представителями Челябинской области уже дважды готовили законопроект, но так и не смогли согласовать их с разнообразными министерствами и ведомствами.