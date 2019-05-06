Пострадавшие от взрыва магнитогорцы опровергли факт начисления лишней «коммуналки»

18:44 | 9.05.2019

Жильцы дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске не подтвердили факт начисления им лишних платежей за коммунальные услуги. Большинство из них даже не подозревают о том, что в интернете разгорается скандал на эту тему.



Свое расследование ситуации провела программа «Вести. Магнитогорск». Журналисты побеседовали с людьми, которые совсем недавно вернулись в свои квартиры, и лично заглянули в их квитанции. Никаких начислений кроме тех, что положены по факту проживания в доме, там нет.



Ранее информацию о якобы начисленных пенях опровергла администрация Магнитогорска. Как сообщает портал Полит74, мэр Сергей Бердников пояснил, что с 1 апреля, когда дом был признан безопасным для проживания, в нем были подключены газ, отопление, вода, запущены лифты, стали оказываться услуги по уборке подъездов. Соответственно, все эти услуги вошли в квитанции за апрель. В квитанциях за март стоят нулевые значения. С 31 декабря 2018 года по 1 апреля 2019 года никаких начислений за услуги ЖКХ жильцам не производилось.