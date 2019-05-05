Челябинск
10:05 | 7.05.2019
При рождении третьего ребенка челябинские семьи получат 450 тысяч рублей
Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов высоко отозвался об этой инициативе. Подобная сумма, при ценах на жилье в регионе, составляет существенную часть стоимости жилья. Именно поэтому этот закон давно ожидают на региональном уровне. Помощь с ипотекой поможет многим семьям решиться на рождение следующего ребенка, поскольку именно вопрос жилплощади зачастую становится решающим при планировании увеличения семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин является одним из инициаторов проекта. Он заявил, что этот закон разработан во исполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Ранее президент России предложил оказать помощь многодетным семьям для улучшения их жилищных условий. Обсуждение законопроекта начнется уже 13 мая.
© «Вечерние Ведомости»
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