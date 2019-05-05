При рождении третьего ребенка челябинские семьи получат 450 тысяч рублей

10:05 | 7.05.2019

Подготовлен и внесен для обсуждения в Государственной Думе законопроект о выплате 450 тысяч рублей семьям, в которых родился третий ребенок. Закон предусматривает такие же выплаты при рождении всех последующих детей. Данная сумма может быть потрачена исключительно на погашение ипотечного кредита.



Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов высоко отозвался об этой инициативе. Подобная сумма, при ценах на жилье в регионе, составляет существенную часть стоимости жилья. Именно поэтому этот закон давно ожидают на региональном уровне. Помощь с ипотекой поможет многим семьям решиться на рождение следующего ребенка, поскольку именно вопрос жилплощади зачастую становится решающим при планировании увеличения семьи.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин является одним из инициаторов проекта. Он заявил, что этот закон разработан во исполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Ранее президент России предложил оказать помощь многодетным семьям для улучшения их жилищных условий. Обсуждение законопроекта начнется уже 13 мая.