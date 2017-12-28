Уральцу грозит до восьми лет заключения за самооборону



Слева — 16-летний Григорий Б., справа — Саргис. Сравните фото со снимком наверху, на котором изображен Влад Рябухин. Стал бы он сам провоцировать драку?



Владислав Рябухин — 22-летний молодой человек, который приехал в Россию на историческую родину из Узбекистана жить и работать. Щупловатый, в очках и в целом не представляющий реальной угрозы. На Среднем Урале он познакомился с девушкой, устроился работать мастером по отделочным работам — делает ремонты в квартирах.Вечером 1 июля товарищу Владислава Эдику Никифорову позвонила его бывшая девушка Василиса, которая попросила забрать её из дома № 16 по улице Менделеева. В тот день в квартире, в отсутствие родителей, собралась молодая компания. Как позже указывал в объяснении оперативнику уголовного розыска Фараджов Салам, один из участников застолья, 16-летний Гриша Б. пил водку (много водки. — Прим.), он сам пил пиво, Василиса и Настя Дроздова также употребляли «беленькую». Пили ли остальные гости — Ксюша, Аббасов Низами, 20-летний студент УрГЭУ-СИНХ Саргис Арутюнян и Настя Щербинина, — достоверно не известно.В какой-то момент Саргис отлучился, позже Фараджов Салам и Низами вышли его встретить на улицу. Возвращаясь к подъезду, они увидели, как Гриша конфликтует с тремя молодыми людьми, среди которых как раз оказался Владислав Рябухин и двое его друзей — Эдик Никифоров и Гоша.«Когда Эдик подошел к подъезду, он сказал Ксюше: «Привет». Гриша ни с того ни с сего сказал ему: «Завали *****». Эдик сказал, мол, зачем ты так разговариваешь? Подхожу я, Гриша мне то же самое говорит. Я попросил его извиниться, он опять эту фразу повторил («Завали *****». — Прим.), я ему пощечину отвесил, после чего его в подъезд завели. Он снова вышел, предложил отойти поговорить. Гриша сказал, что ему 16 лет, он извинился, мы пожали друг другу руки. Потом подходят четыре человека неславянской внешности, Саргис и Низами начинают на меня кричать, происходит разговор на повышенных тонах. Саргис ударил меня в левый висок, рассек бровь, я тут же в целях самозащиты ему в ответ ударил. Он упал. Гриша побежал на Эдика, Эдик его ударил, тот тоже упал. Салам начал кричать, что Саргису плохо. Я смотрю — у него судороги, оказал ему помощь, в чувство привели, я оставил свой номер телефона. Когда они встали на ноги, мы уехали», — рассказывает о событиях той ночи Владислав Рябухин.Как выяснится позже, спустя 30 минут после потасовки мать Григория Б. отвезла своего сына в травмпункт. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму — в результате падения он ударился затылком об асфальт. Информация об инциденте поступила в отделение уголовного розыска отдела полиции № 3. По результатам доследственной проверки в отношении Эдика Никифорова, которому пришлось защищаться от пьяного подростка, возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).Состояние Саргиса Аратюняна оказалось более плачевным. На следующей день после инцидента его госпитализировали, врачи диагностировали у него вдавленный осколочный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, острую эпидуральную гематому и субарахноидальное кровоизлияние. В полицию с заявлением при этом он обратился лишь 27 июля, то есть спустя 25 дней после событий.От общих знакомых Владислав узнал, что армяне его ищут, и написал Саргису, после чего примерно в начале августа договорился о встрече с его дядей. По словам Владислава, ему было заявлено, что историю можно «замять» за один миллион рублей. На поиск денег дали всего сутки. Владислав отказался.Впоследствии к нему обращался еще адвокат Саргиса, который снизил сумму до 500 тысяч рублей — половину сразу, остальную часть в рассрочку. Владу пообещали, что в случае «компенсации» пострадавший будет ходатайствовать о том, что чтобы Рябухину вынесли наказание, не связанное с лишением свободы.Изначально дознаватель заявлял Владиславу Рябухину, что дело будет возбуждено по ст. 118 УК РФ, и только на последней очной ставке ему было объявлено, что дело возбудят по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. 28 ноября ему предъявили обвинение (номер уголовного дела 11701650088000668).«Я, можно сказать, смирился с 118-й. По ней мне дадут условное. Я писал ходатайство в прокуратуру, чтобы дело переквалифицировали с 111-й на 118-ю, но было отказано. Изначально даже дело хотели возбудить по ст. 114 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»), но потом опять же переквалифицировали», — говорит Рябухин.Адвокат Владислава и вовсе заявляет, что в действиях его подзащитного отсутствует состав уголовного преступления, о чем он и будет настаивать в ходе судебного процесса.«Когда к тебе подходят четыре человека внушительных размеров и тебе угрожает опасность, то здесь нет пределов необходимой самообороны, человек защищается, спасая свою жизнь и здоровье», — отмечает адвокат.Он отмечает один момент в судебно-медицинской экспертизе. Там указано, что травма могла образоваться как от удара, так и при ударе о твердый предмет, то есть Аратюнян мог удариться головой об асфальт, а это уже причинение вреда по неосторожности, то есть формально — ст. 118 УК РФ. Более того, эксперты не могут назвать точную дату причинения травмы, которую он мог получить и после инцидента с Рябухиным.Любопытен и другой нюанс: Саргис в первоначальных объяснениях указывал, что в тот вечер он собирался на тренировку в фитнес-зал (напомним, потасовка произошла в час ночи!), при этом, по словам Рябухина, сумки с собой у него не было. В материалах уголовного дела есть и другие нестыковки, которые свидетельствуют о том, что участники запутались в показаниях — первоначальные объяснения, данные непосредственно после событий, существенно отличаются от показаний, данных после возбуждения уголовного дела.В настоящее время Владислав Рябухин находится под подпиской о невыезде. В следующую пятницу, 26 января, начнется суд по уголовному делу. Если приговор будет обвинительным, то ему также придется выплатить Аратюняну компенсацию. Саргис обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать 700 тысяч рублей в качестве морального ущерба, 50 тысяч рублей за расходы на адвоката и чуть более тридцати тысяч рублей за расходы, понесенные в результате проведения операции.Отметим, что, судя по всему, семья Саргиса Аратюняна относится к весьма обеспеченным. В социальной сети «ВКонтакте» можно найти немало снимков, на которых он запечатлен на фоне внедорожника «Мерседес МЛ 350». К «золотой молодежи», по некоторым признакам, можно отнести и его знакомых из числа земляков, которые любят красивую жизнь и роскошные автомобили.