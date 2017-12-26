До трех лет лишения свободы может получить свердловчанка за сообщение о минировании аэростанции

18:00 | 27.12.2017

В Ревде перед судом предстанет 30-летняя жительница Дегтярска, которая в ноябре этого года позвонила на местную аэростанцию и сообщила о том, что она заминировала здание.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после звонка жительницы территория объекта была оцеплена, пассажиров и персонал эвакуировали, однако вызов оказался ложным.



Обвиняемая пыталась вызвать панику и перебои в работе аэростанции, уточнили в пресс-службе.



Сейчас уголовное дело передано в суд, женщине грозит до трех лет лишения свободы.





Фото: lada.kz