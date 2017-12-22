Гособвинение требует ограничить свободу владельцам собак, растерзавших девочку на Урале

15:52 | 22.12.2017

Тавдинский районный суд рассмотрел дело о гибели семилетней девочки в деревне Пальмино Таборинского района. Обвиняемыми по делу являются двое местных жителей, чьи собаки загрызли ребенка.



По версии следствия, 5 февраля 2017 года две собаки, самостоятельно разгуливающие без намордников, напали на семилетнюю девочку, игравшую на детской площадке у дома по улице Центральной, 38. В результате девочка от многочисленных укусов скончалась на месте происшествия.



В ходе судебных прений гособвинение попросило по два года ограничения свободы для каждого из фигурантов. Приговор будет вынесен 29 декабря.