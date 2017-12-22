Дело уральских серийных угонщиков Hyundai Solaris передано в суд

15:19 | 20.12.2017

В Екатеринбурге перед судом предстанет преступная группа, весной этого года похитившая 9 автомобилей марки Hyundai Solaris на территории Екатеринбурга и Ревды. Ущерб оценивается в более чем 4,4 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, угоны совершались с марта по май 2017 года с помощью специального оборудования для взлома запирающих устройств и запуска двигателей.



«Объекты для хищений напарники определяли визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Сбывать автомобили они не собирались, а планировали их возвращать собственникам за вознаграждение. Через социальные сети связывались с владельцами похищенных автомобилей и предлагали за них выкуп, сумма которого варьировалась в зависимости от их рыночной стоимости, года выпуска и эксплуатационного состояния», - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Фигурантам грозят сроки до шести лет лишения свободы каждому. Сейчас дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.





Фото: mos.news