Водитель был пьян: в ДТП под Ирбитом погиб 54-летний мужчина

Сегодня утром под Ирбитом произошло смертельное ДТП – автомобиль «ВАЗ-111830» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21074», 54-летний водитель которого скончался на месте, а пассажирка – женщина 29 лет – была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил незначительные травмы. Также ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области