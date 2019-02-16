Ушел из дома две недели назад: полиция ищет пропавшего 55-летнего жителя деревни Боярка

17:31 | 19.02.2019

Полиция города Заречного Свердловской области разыскивает пропавшего без вести 55-летнего жителя деревни Боярка Андрея Николаевича Боярских. 6 февраля он ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.



По информации полиции, мужчина может находиться на территории города Заречного или других ближайших населенных пунктов.



Был одет в тельняшку, джинсы, коричневую кожаную куртку на меху, темно-серую вязаную шапку и черные сапоги. Из особых примет татуировка в виде вертолета на правом плече.



О местонахождении свердловчанина просят сообщать по телефонам: дежурная часть – 8 (34377) 7-13-02, 2-10-59 (круглосуточно), уголовный розыск – 8 (34377) 3-24-03 (с 09.00 до 18.00), секретариат – 8 (34377) 7-59-88, 2-13-96 (с 09.00 до 18.00).