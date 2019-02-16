Пять лет без отопления: СКР начал проверку из-за замерзающей семьи в свердловском поселке

14:59 | 18.02.2019

news.yandex.ru

Следственные органы проверяют информацию о замерзающей семье в поселке Светлом Арамильского городского округа.



Изначально информация появилась на странице «Вечерняя Арамиль» в социальной «Вконтакте». Там сообщается, что в течение пяти лет квартира женщины-инвалида 1 группы Татьяны Б. почти не отапливается: температура не поднимается выше 12 градусов. Вместе с женщиной проживает ее внук – его часто отправляют ночевать к родственникам.



По словам Татьяны, проблемы начались после того, как в доме сделали капитальный ремонт. Коммунальщики, осмотрев помещение, сделали вывод, что трубы сварены неправильно, но исправлять ситуацию никто не стал. Жалобы в управляющую компанию и мэрию так же не принесли результатов. При этом за коммунальные услуги приходят квитанции: за практически не отапливаемую квартиру с женщины требуют 7 тыс. рублей.



«С учетом того, что в данной ситуации, возможно, имеет место грубое нарушение прав социально незащищенных категорий граждан, следственным отделом по г. Сысерть СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.