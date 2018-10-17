Свердловские депутаты одобрили компенсацию для инвалидов взносов на капремонт

13:09 | 24.10.2018

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области, свердловские парламентарии одобрили законопроект о компенсации взносов на капремонт для инвалидов 1-й и 2-й группы, проживающих в многоквартирных домах.



Документ, распространяющий на инвалидов действие областного закона «О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», был рассмотрен в трех чтениях на заседании комитета по социальной политике 23 октября.



Как отмечает Евгений Зяблицев, являющийся одним из авторов рассмотренного депутатами документа, на реализацию проекта в 2019 году потребуется 2,424 миллиона рублей.



Стоит отметить, что ранее под действие этого закона подпадали только пенсионеры в возрасте 70–80 лет. Областной закон, предусматривающий компенсацию по уплате взносов на капремонт в многоквартирных домах в размере 50 % (для 70-летних) и 100 % (для 80-летних), был принят в 2016 году. Компенсация, предусмотренная законом, имеет возместительный характер: сначала собственник жилья уплачивает взнос, а уже затем получает возмещение из бюджета.



Напомним, что аналогичный закон, касающийся не только пенсионеров и инвалидов, но и членов их семей, был принят на федеральном уровне в июле 2018 года, а ещё ранее Госдума освободила от взносов на капремонт собственников квартир в ветхих домах.