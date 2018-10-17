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13:09 | 24.10.2018
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Свердловские депутаты одобрили компенсацию для инвалидов взносов на капремонт
Документ, распространяющий на инвалидов действие областного закона «О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», был рассмотрен в трех чтениях на заседании комитета по социальной политике 23 октября.
Как отмечает Евгений Зяблицев, являющийся одним из авторов рассмотренного депутатами документа, на реализацию проекта в 2019 году потребуется 2,424 миллиона рублей.
Стоит отметить, что ранее под действие этого закона подпадали только пенсионеры в возрасте 70–80 лет. Областной закон, предусматривающий компенсацию по уплате взносов на капремонт в многоквартирных домах в размере 50 % (для 70-летних) и 100 % (для 80-летних), был принят в 2016 году. Компенсация, предусмотренная законом, имеет возместительный характер: сначала собственник жилья уплачивает взнос, а уже затем получает возмещение из бюджета.
Напомним, что аналогичный закон, касающийся не только пенсионеров и инвалидов, но и членов их семей, был принят на федеральном уровне в июле 2018 года, а ещё ранее Госдума освободила от взносов на капремонт собственников квартир в ветхих домах.
© «Вечерние Ведомости»
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