Компания Карапетяна судится за «дорожные» деньги с правительственными структурами. Свою оценку ей ранее уже дали ФСБ и полиция

12:15 | 24.10.2018

В Арбитражном суде Свердловской области разворачивается интересный процесс вокруг госконтракта по организации капитального ремонта автомобильной дороги г. Ревда — с. Мариинск — п. Краснояр, ранее выигранного компанией «СУ-196», владельцем которой в прошлом являлся экс-депутат Заксобрания Армен Карапетян, а ныне совладельцем является его брат Рафик. Стоимость госконтракта (№ 7-КР/210300), разыгранного в июне 2016 года, составила 66,6 миллиона рублей.



В 2017 году оперативники УФСБ выявили, что подрядчик не уложил необходимый скальный грунт на нескольких участках ремонтируемой дороги, при этом подписал с заказчиком в лице ГКУ СО «Управление автодорог» акты о выполненной работе в соответствии с техническим заданием, получив почти три миллиона рублей. После того, как эти детали вскрылись, 16 июля 2017 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий договора. Из 66,6 миллиона рублей «СУ-196» получило 23,9 миллиона рублей за те работы, которые были действительно выполнены.



В связи с действиями подрядчика по исполнению контракта 28 июня 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось Следственным отделом № 1 СЧ СУ УМВД России по городу Екатеринбургу.



Несмотря на уголовное дело, теперь уже ООО «СУ-196» потребовало через Арбитражный суд Свердловской области с ГКУ СО «Управление автодорог» по тому самому госконтракту почти два миллиона рублей. Госучреждение, в свою очередь, обратилось со встречным исковым заявлением, в котором просит взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по указанному контракту в размере чуть более двух миллионов рублей и убытков в размере трех миллионов рублей.



Согласно материалам картотеки арбитражного суда, при рассмотрении коммерческого спора будут изучаться материалы того самого уголовного дела от 28.06.2017 № 1170165009000828, в том числе исполнительная документация на выполненные работы и экспертное заключение об определении объемов работ. Указанные документы были изъяты в соответствии с протоколом обследования помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств в мае 2017 года оперативниками ФСБ.



Следующее заседание в Арбитражном суде Свердловской области состоится 26 октября.