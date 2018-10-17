Ради выпивки под суд: в Талице нетрезвый местный житель украл алкоголь из магазина

14:17 | 21.10.2018

фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Местный житель Талицы подозревается в воровстве товара на общую сумму более 8000 рублей. На момент преступления он был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Злоумышленник разбил стекло входной двери металлическим мусорным контейнером и пробрался в торговый центр на улице Луначарского. Согласно сообщению, нетрезвый житель вынес в корзине 25 пачек сигарет и 10 бутылок алкогольных напитков на общую сумму 8 454 рубля.

Скрыться с места происшествия неизвестному не удалось: как только он пробрался в ТЦ и был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, о преступлении узнало частное охранное предприятие. Сотрудники ЧОПа поймали беглеца.



Подозреваемым оказался местный житель Талицы 1999-го года рождения. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.



Отметим, за совершенное преступление злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Мера пресечения - подписка о невыезде.