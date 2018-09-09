Жители уральского села вынуждены сидеть дома с детьми из-за отсутствия автобуса для дошколят

09:10 | 11.09.2018

В Свердловской области жители села Соколово Ирбитского муниципального образования вынуждены либо сидеть дома с детьми, либо идти несколько километров пешком, чтобы довести своего ребенка до детского сада, расположенного в соседнем селе Рудное. При этом по прямой дороге не пройти: там болото, поэтому приходится делать крюк. Своего дошкольного учреждения в населенном пункте нет, поэтому родители просят довезти своих детей соседей, у которых есть машина. Всего в Соколово 15 детей дошкольного возраста, поэтому места в машине, что логично, всем не хватает.



Родители детей через депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина обратились к властям муниципалитета с просьбой решить вопрос по организации подвоза детей, однако чиновники заявили, что воспитанников должны приводить родители или законные представители, добавив, что транспорта, соответствующего стандартам по перевозке детей дошкольного возраста, они предоставить не могут.



Учитывая, что зимой проблема еще более усугубится, депутат Александр Коркин намерен обратиться за решением вопроса в Министерство образования Свердловской области.