Финский Дед Мороз посетит Ирбитскую ярмарку

16:50 | 24.07.2018

visualrian.ru

Ирбитскую ярмарку посетит финский Дед Мороз. Он пообщается с уральскими ремесленниками, проведет мастер-класс для детей, а также даст старт «Великой Северной экспедиции».



«Великая Северная экспедиция» отправится из Ирбита 11 августа. Маршрут пройдет через ряд населенных пунктов Урала и Пермского края, по следам экспедиции Витуса Беринга.



Напомним, что XVI Ирбитская ярмарка пройдет с 10 по 12 августа. В программе значится фестиваль ремесел «Город мастеров», шоколадная лотерея, фестиваль пельменей, гала-концерт и многое другое.