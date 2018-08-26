В России актуализируют программу развития угольной промышленности

16:22 | 29.08.2018

В России будет обновлена программа развития угольной промышленности до 2030 года. Об этом шла речь на заседании президентской комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое состоялось в Кемерове. В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.



На заседании рассматривались вопросы повышения эффективности логистических решений, которые увеличат экспорт российского угля, а также механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. Одним из актуальных вопросов стало решение о проведении российско-китайского энергетического бизнес-форума.



Владимир Бурматов подчеркнул, что программа развития угольной промышленности обеспечит применение долгосрочных и предсказуемых тарифов для стимулирования инвестиционного процесса в угольной отрасли. По словам депутата, для стимулирования вложений в модернизацию объектов тепловой электроэнергетики правительству рекомендовано усовершенствовать тарифное регулирование в энергетике и ЖКХ.



Как отмечает челябинский политолог Андрей Лавров, главной темой заседания комиссии по ТЭК для Челябинской области можно назвать организацию российско-китайского энергетического бизнес-форума. «Для нашего региона Китай — ключевой иностранный партнер, мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества», — подчеркнул эксперт.