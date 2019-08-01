Общество
19:26 | 29.08.2019
Алапаевск на грани режима ЧС
В прокуратуре и МинЖКХ готовы пойти на крайние меры
27 августа в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области состоялось совещание на тему подготовки Алапаевска к отопительному сезону под руководством замминистра Андрея Кислицына. МинЖКХ пришлось вмешаться в ситуацию ввиду сжатых сроков – до старта подачи тепла в квартиры горожан осталось меньше трех недель, а котельная, обеспечивающая половину муниципалитета теплом (в том числе, две школы) не готова к запуску и требует проведения ремонтных работ.
Как сообщалось ранее, вокруг котельной столкнулись интересы ряда коммерческих предприятий, а также администрации Алапаевска. Имущественный комплекс поделен между разными юрлицами, которые погрязли в судебных разбирательствах. Здание котельной, цех химводоочистки, теплотрасса и дымовые трубы принадлежат одним собственникам (ООО «ТЭК-1», «ТЭК-2», ТЭК-4», арендатор – ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс»), котельное оборудование – муниципалитету, трансформаторная подстанция и электросети находятся в ведении ООО «Алапаевские тепловые сети» (само имущество выкуплено бизнесменом Муртазалиевым, чья семья имеет отношение к масштабной вырубке леса в окрестностях).
До 20 августа этого года муниципальное котельное оборудование арендовало ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» (АТЭК), но решением думы договор, условия которого были обговорены мировым соглашением, заключенным в суде, расторгнут (прокуратура уже наложила протест на данное решение, посчитав его незаконным).
Более того, с мая ни арендатора котлов, ни собственника здания котельной не пускают к имуществу охранники ЧОО «А1», осуществляющие проходной режим на территории завода (В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от Управления Росгвардии о привлечении охранной организации к административной ответственности - дело №А60-49790/2019). В таких условиях они не имели возможности подготовить котельную, а администрация города не оказывала собственникам никакого содействия, несмотря на то, что земельный участок принадлежит муниципалитету, и на нее действует сервитут.
Когда ситуация достигла пика, в МинЖКХ решили собрать все стороны, чтобы попытаться достигнуть компромисса. В ходе совещания глава города заявил, что 22 августа была проведена инвентаризация муниципального имущества – установлено, что все оборудование в сохранности (при этом в инвентаризационную комиссию зачем то был включен директор ЧОО «А1» Андрей Тонков). «Ситуация сложная, очень много юридических моментов», – признает глава Алапаевска Сайгид Билалов в части имущественных разногласий.
По его словам, весь вопрос в том, что «Алапаевские тепловые сети» («АТС»), которые владеют водозабором и подстанцией, не хотят заключать договора с «АТЭК», а без воды и электроэнергии котельная не будет запущена. «АТС» же готовы как сами зайти на котельную, так и передать сети муниципальному предприятию «ЭнергоТепло», за которое ратует Сайгид Билалов.
«Мы «АТЭК» воду поставлять не будем, готовы заключать с «Энерготепло», – заявила в ходе совещания Татьяна Брусницына, представитель ООО «АТС» (решением Свердловского облсуда от 19 июля Брусницына признана виновной двум статьям УК РФ).
Замминистра Андрей Кислицын в ответ у нее спросил, для чего тогда нужен водозабор – чтобы «пирожки печь»? «Нет, не пирожки печь. Воду подавать», – смущенно добавила Брусницына.
«Ваш бизнес водой торговать, чего вы не хотите водой торговать?», – возразил ей замминистра, который считает не самым логичным продолжением, если АТС зайдет на котельную, так как компания понесет минимум ответственности в случае срыва сроков подачи тепла.
«Когда 15 сентября придут к вам люди в погонах, вы скажите - со мной расторгли договор, черкнете акт приема-передачи, и только вас и видели. Чего с вас взять то? У других имущество в руках», – отметил чиновник.
Наиболее предпочтительной выглядит позиция собственника здания котельной и ООО «АТЭК», но 15 июля депутаты гордумы Алапаевска приняли решение о расторжении договора аренды котельного оборудования. 2 сентября в Арбитражном суде Свердловской области состоится рассмотрение искового заявления «АТЭК» к думе об оспаривании расторжения договора, незаконным решение думы считает и исполняющий обязанности прокурора Алапаевска Андрей Маньков.
«Давайте работать с документами. Сегодня есть три решения судов, заключение Ростехнадзора о том, что котлы – неотъемлемая часть здания котельной и теплотрасс. Раньше имущественный комплекс арендовали «Алапаевские тепловые сети», но 29 марта договор между «АТЭК» и «АТС» был расторгнут в связи с тем, что вскрылись многочисленные факты хищения имущества, вырезано 1,5 км теплотрасс (расторжение договора зарегистрировано в Росреестре). Арендная плата за весь этот период не платилась, но мы дали возможность им окончить отопительный сезон до 13 мая. Потом мы туда больше попасть не смогли, по словам охранников – по личному распоряжению главы. Нам запретили доступ к имуществу, пока в июле мы получили исполнительный лист и не зашли с судебными приставами, зафиксировав разруху. С 26 августа подготовка к отопительному сезону ведется нашими силами, потому что нас только пустили с этого дня», – заявил представитель владельцев котельной Станислав Шаньгин.
Он отмечает, что договор аренды котельного оборудования, «заключен в суде, судом и должен быть расторгнут», добавляя, что согласно заключенному мировому соглашению договор действует до 2027 года.
«Мы готовы затопиться в установленные сроки согласно постановлению. Хотелось, чтобы министерство с ресурсонабжающими организациями приняло какое-то решение. С «Уралсевергазом» у нас договор подписан, получен акт технологического присоединения с «Облкоммунэнерго», – подтвердил готовность запуска котельной со своей стороны Станислав Шаньгин, отметив, что с поставщиками ресурсов все вопросы утрясены.
Между тем, как заявил на совещании Станислав Шаньгин, процессу подготовки мешает лично глава Алапаевска.
«Сайгидом Билаловым направлено уведомление в «Уралсевергаз» и «Энергосбыт», что у «АТЭК» котлы изъяты, и они будет передано в МП «Энерготепло». То есть не мы эту ситуацию создали (угрозу срыва сроков – Прим.ред). Мы готовы были еще в 2017 году котлы поменять, там оборудование старое, мы газ пережигаем. Насосы не дают давления в сеть, только электроэнергию жрут, а вы не даете их менять. Вы хотите изъять имущество – вырезайте», – предложил жесткое решение Станислав Шаньгин.
По его мнению, стоит, в первую очередь, учесть интересы жителей, которые могут остаться без тепла в морозы: «Давайте запустимся, а потом судиться будем».
Его позицию поддерживает и генеральный директор «АТЭК» Игорь Мелкозеров.
«С 1 мая 2019 года комплекс оборудования – здание, дымовая труба, теплотрасса, цех химводоподготовки переданы по договору аренды ООО «АТЭК» Весь имущественный комплекс, который вырабатывает теплоэнергию, собран в компании «АТЭК». Мы готовы приобретать воду у «АТС» заявку отправили, готовы поставлять тепловую энергию, пакет документов для утвердения тарифа направлен в Региональную энергетическую комиссию», – заверил Игорь Мелкозеров.
Сайгид Билалов же лишь добавил, что готов отвечать за МП «ЭнергоТепло», которое, по его словам, 2 сентября получит статус Единой теплоснабжающей организации (статус ЕТО позволяет собирать денежные средства за тепло со всех поставщиков и потом распределять их, руководствуясь разными мотивами).
Андрей Кислицын, выслушав участников, заявил, что «кому ресурсники готовы отдавать ресурс, тот и затопится».
«Если сторонам договориться не удастся, придется вводить режим чрезвычайной ситуации, заводить МУП в котельную и в таком порядке начинать отопительный сезон. Народ то чего должен страдать? Наш вопрос – кто начнет отопительный сезон. Я предлагаю достигнуть в течение двух суток договоренности, после 1 сентября администрацией будет приниматься решение о введении режима, если не договоритесь», – пригрозил замминистра.
Следующее совещание по теме начала отопительного сезона в Алапаевске, по данным veved.ru, состоится уже с участием вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько в пятницу, 30 августа.
Отметим, что если в Алапаевске все же придется вводить режим ЧС, то соответствующее постановление должен издать глава города. Между тем, согласно законодательству, для введения режима ЧС необходима совокупность ряда факторов, которых в городе пока не наблюдается (например, резкий рост ОРВИ ввиду низкой температуры в квартирах и т.д.). Есть немало примеров, когда главы муниципалитетов, преследуя корыстные интересы, вводили режим ЧС на территории, после чего становились фигурантами уголовных дел по факту превышения должностных полномочий. Затягивание ситуации с подготовкой котельной в Алапаевске, и желание администрации завести на имущественный комплекс МП «ЭнергоТепло», может расцениваться следственными органами по-разному. И не факт, что к мэрии не появится вопросов уголовного характера.
Об уголовной ответственности чиновников косвенно предупредил и исполняющий обязанности прокурора Алапаевска Алексей Маньков в ходе совещания 21 августа, на котором присутствовали все вышеуказанные стороны. На нем речь зашла о решении думы от 15 июля, согласно которому депутаты приняли решение о расторжении договора аренды. Решение думы прокуратура посчитала незаконным, наложив на него протест, который до сих пор не рассмотрен.
«В адрес председателя думы направлено письмо, чтобы на ближайшем заседании (29 августа Прим.ред.) оно было рассмотрено. В письме было предложено приостановить действие решения думы до вынесения решения Арбитражным судом. Мы считаем, что решение это незаконное. Договор аренды расторгнут вопреки условиям, порядку и требованиям закона, оно незаконное, нужно вернуть все на круги своя, об этом говорит надзорный орган, прокурор, есть протест. Дума приняла решение, противоречащее требованиям закона, все дальнейшие действия по реализации решения думы будут незаконные, я об этом предупреждаю. Все правоотношения в обществе, государстве, муниципальной власти будут исключительно в правовом поле, и соответствовать требованиям закона – хочет кто-то этого или нет, интересно это или неинтересно, все будет только в правовом поле. Я пытаюсь урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая складывается, и привести всё в соответствии с требованиями действующего законодательства. Передачи имущества не должно быть. Если суд, гипотетически, встанет на сторону прокуратуры, а вы уже какие-то действия совершите, о которых мы говорим, что они незаконные, вы что будете делать? Все это может вылиться в уголовно-правовую плоскость, предупреждаю. Все должно быть в правовом поле, я смотрю за этим строго», – обратился Алексей Маньков к Сайгиду Билалову.
На совещании в прокуратуре Станислав Шаньгин также подчеркивал о готовности приступить к подготовке котельной – вопрос лишь в допуске на территорию.
«Собственника по-прежнему не пускают, пустили только с дознавателем и участковым 21 августа. Мы когда пришли, там были Брусницына, директор ЧОО «А1» Тонков. В цехе химводоочистки тоже посторонние люди. Как они пояснили это рабочие «АТС». Необходимая срочная замена насосов муниципальных, в прошлом сезоне они неоднократно выводились из строя. Мы несем ответственность за своевременный пуск тепла, нам деваться некуда. Для запуска нам нужен допуск к имуществу. Сайгид Лабазанович, в вашей власти организовать доступ, вы владеете землей, вы обязаны обеспечить соблюдение сервитута. Вы не меньше нас заинтересованы в начале отопительного сезона, кому как не вам этот вопрос решить, вам достаточно пяти минут и будут заходить туда все, кто надо», – заявлял Шаньгин.
Пока стороны выясняют, кто будет заходить на котельную, продолжаются судебные разбирательства. По информации veved.ru, решается вопрос о подаче ООО «АТЭК» искового заявления в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве «АТС» в связи с задолженностью (речь идет о сумме порядка 15 миллионов рублей), а также в отношении МП «ЭнергоТепло» (инициатором выступает ООО «ЭнергоАктив»). В случае банкротства предприятий возможность довести отопительный сезон до конца весьма сомнительна.
Иван Морозов, Виктор Совинский © «Вечерние ведомости»
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